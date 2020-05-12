Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

При каких условиях в Украине могут снова ужесточить карантин: объяснение Шмыгаля

- Читати новину українською
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль / LIGA.net

У Украины есть пять этапов выхода из карантина. Но в правительстве не исключают возможности, что карантин могут и усилить.

Произойдет это при условии, что в Украине снова резко начнет расти количество больных коронавирусом. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в комментарии ТСН.

В то же время В Минздраве отрицают, что закрытие парков имело лишь "психологический смысл"

Однако он добавил, что если вспышка коронавируса будет локальной, то ограничения будут внедрены только в этом регионе, а не по всей стране.

"Мы не предвидим ситуации, когда может произойти локдаун целой страны. Если мы увидим, что локально возникло заболевание в каком-то регионе или области, то будет введен локальный карантин там, где возникают такие вспышки. В этом есть адаптивность карантина.

Для того, чтобы целая страна попала опять в локдаун (когда людям запрещено свободно выходить из дома или покидать определенную зону, – прим. ред), надо в половине областей иметь колоссальный рост, надо иметь перезагрузку медицины", – заявил Денис Шмыгаль.

Именно для этого, по его словам, правительство и разработало пять этапов выхода из карантина. И каждый следующий этап будет вводиться при выполнении определенных условий, а не привязан к датам.

"Второй этап будет введен тогда, когда количество заболевших будет уменьшаться каждый день в течение определенного периода. Третий этап — это разгрузка нашей медицины. Когда количество выздоровевших будет как минимум в два раза выше, чем заболевших. Соответственно разгрузится медицинская система", – пояснил Денис Шмыгаль.

вихід з карантину етапи
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала
 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Здоровье Денис Шмыгаль Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Что нам подсовывает правительство и Минздрав?
11 мая , 23:00 Что нам подсовывает правительство и Минздрав?
Сергій Фурса
Стоп медреформы: кто заплатит за эту ошибку власти
11 мая , 22:00 Стоп медреформы: кто заплатит за эту ошибку власти
Сергій Фурса
Как сделать бюджетный ремонт в маленькой ванной комнате: практические советы
7 мая , 22:55 Как сделать бюджетный ремонт в маленькой ванной комнате: практические советы
Ростислав Струтинський