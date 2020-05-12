При каких условиях в Украине могут снова ужесточить карантин: объяснение Шмыгаля

У Украины есть пять этапов выхода из карантина. Но в правительстве не исключают возможности, что карантин могут и усилить.

Произойдет это при условии, что в Украине снова резко начнет расти количество больных коронавирусом. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в комментарии ТСН.

В то же время В Минздраве отрицают, что закрытие парков имело лишь "психологический смысл"

Однако он добавил, что если вспышка коронавируса будет локальной, то ограничения будут внедрены только в этом регионе, а не по всей стране.

"Мы не предвидим ситуации, когда может произойти локдаун целой страны. Если мы увидим, что локально возникло заболевание в каком-то регионе или области, то будет введен локальный карантин там, где возникают такие вспышки. В этом есть адаптивность карантина.

Для того, чтобы целая страна попала опять в локдаун (когда людям запрещено свободно выходить из дома или покидать определенную зону, – прим. ред), надо в половине областей иметь колоссальный рост, надо иметь перезагрузку медицины", – заявил Денис Шмыгаль.

Именно для этого, по его словам, правительство и разработало пять этапов выхода из карантина. И каждый следующий этап будет вводиться при выполнении определенных условий, а не привязан к датам.

"Второй этап будет введен тогда, когда количество заболевших будет уменьшаться каждый день в течение определенного периода. Третий этап — это разгрузка нашей медицины. Когда количество выздоровевших будет как минимум в два раза выше, чем заболевших. Соответственно разгрузится медицинская система", – пояснил Денис Шмыгаль.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

