За яких умов в Україні можуть знову посилити карантин: пояснення Шмигаля
Україна має п'ять етапів виходу з карантину. Але в уряді не відкидають можливості, що карантин можуть і посилити.
Станеться це за умови, що в Україні знову різко почне зростати кількість хворих на коронавірус. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в коментарі ТСН.
Водночас У МОЗ заперечують, що закриття парків мало лише "психологічний сенс"
Однак він додав, що якщо спалах коронавірусу буде локальним, то обмеження будуть запровадженні лише в цьому регіоні, а не по всій країні.
"Ми не передбачаємо ситуації, коли може статися локдаун (коли людям заборонено вільно виходити з дому чи полишати певну зону, – прим. ред)цілої країни. Якщо ми побачимо, що локально виникло захворювання в якомусь регіоні чи області, то буде введений локальний карантин там, де виникають такі спалахи. У тому є адаптивність карантину", – відзначив прем'єр-міністр.
"Для того, щоб ціла країна потрапила знову в локдаун, треба в половині областей мати колосальне зростання захворюваності, треба мати перезавантаження медицини", – додав Денис Шмигаль.
Саме для цього, за його словами, уряд і розробив п'ять етапів виходу з карантину. І кожен наступний етап буде запроваджуватися при виконанні певних умов, а не прив'язаний до дат.
"Другий етап буде запроваджений тоді, коли кількість захворілих буде зменшуватися щодня протягом певного періоду. Третій етап — це розвантаження нашої медицини. Коли кількість видужалих буде на як мінімум у двічі вищою, ніж захворілих. Відповідно розвантажиться медична система", – пояснив Денис Шмигаль.