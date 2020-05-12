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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

За яких умов в Україні можуть знову посилити карантин: пояснення Шмигаля

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Денис Шмигаль
Денис Шмигаль / LIGA.net

Україна має п'ять етапів виходу з карантину. Але в уряді не відкидають можливості, що карантин можуть і посилити.

Станеться це за умови, що в Україні знову різко почне зростати кількість хворих на коронавірус. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в коментарі ТСН.

Водночас У МОЗ заперечують, що закриття парків мало лише "психологічний сенс"

Однак він додав, що якщо спалах коронавірусу буде локальним, то обмеження будуть запровадженні лише в цьому регіоні, а не по всій країні.

"Ми не передбачаємо ситуації, коли може статися локдаун (коли людям заборонено вільно виходити з дому чи полишати певну зону, – прим. ред)цілої країни. Якщо ми побачимо, що локально виникло захворювання в якомусь регіоні чи області, то буде введений локальний карантин там, де виникають такі спалахи. У тому є адаптивність карантину", – відзначив прем'єр-міністр.

"Для того, щоб ціла країна потрапила знову в локдаун, треба в половині областей мати колосальне зростання захворюваності, треба мати перезавантаження медицини", – додав Денис Шмигаль.

Саме для цього, за його словами, уряд і розробив п'ять етапів виходу з карантину. І кожен наступний етап буде запроваджуватися при виконанні певних умов, а не прив'язаний до дат.

"Другий етап буде запроваджений тоді, коли кількість захворілих буде зменшуватися щодня протягом певного періоду. Третій етап — це розвантаження нашої медицини. Коли кількість видужалих буде на як мінімум у двічі вищою, ніж захворілих. Відповідно розвантажиться медична система", – пояснив Денис Шмигаль.

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5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу
 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 Здоров'я Денис Шмигаль Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
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