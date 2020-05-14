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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Коли відновлять міжобласне сполучення: ключові фактори

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Коли можуть відновити міжобласне сполучення: умови
Відновлення міжобласного перевезення залежатиме від рекомендацій МОЗ / Rivne online

Дата відновлення міжобласних пасажирських перевезень залежатиме від рекомендацій МОЗ. Рішення, коли дозволити міжобласне сполучення, можуть ухвалити до кінця тижня.

Рекомендації розробить МОЗ

Також лише з дозволу Міністерства охорони здоров'я можна буде говорити про конкретні дати відновлення і міжнародних рейсів. Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив в ефірі "Сніданку 1+1", інформує 24 канал.

До теми Через коронавірус в Україні можуть запровадити нову модель громадського транспорту: деталі

Це міграція між містами і областями. Зрозуміло, що це може більше впливати на розвиток епідеміологічної ситуації, і про стримання цих показників не мовиться,
– сказав Криклій.

Попередній план запуску транспорту

Зазначимо, що раніше Міністерство інфраструктури повідомляло про такий план щодо поновлення пасажирських перевезень:

  • З 22 травня: запуск міських автоперевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району).
  • З 29 травня: запуск внутрішньообласних автоперевезень. Також до 50% приміських поїздів і 42 пари поїздів далекого сполучення категорії "Інтерсіті+", "Нічний експрес". Запуск внутрішнього авіасполучення.
  • З 9 червня: запуск міжобласних і міжнародних автоперевезень.
  • З 12 червня: запуск 100% приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також всіх пасажирських поїздів згідно з графіком.
  • Після карантину, дата наразі невідома: запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів. Запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для прийняття чи відправлення міжнародних рейсів.

Протести перевізників

13 травня в Україні відбулись масштабні акції протестів автоперевізників. У Києві, Одесі та біля Вінниці люди вимагали дозволу на внутрішні і міжнародні перевезення. Перевізники заявляли, що через карантинні обмеження перебувають у скрутному фінансовому становищі.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Залізниця Укрзалізниця Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Карантин в Україні 2020 Транспорт
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