Коли відновлять міжобласне сполучення: ключові фактори

Дата відновлення міжобласних пасажирських перевезень залежатиме від рекомендацій МОЗ. Рішення, коли дозволити міжобласне сполучення, можуть ухвалити до кінця тижня.

Рекомендації розробить МОЗ

Також лише з дозволу Міністерства охорони здоров'я можна буде говорити про конкретні дати відновлення і міжнародних рейсів. Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив в ефірі "Сніданку 1+1", інформує 24 канал.

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Це міграція між містами і областями. Зрозуміло, що це може більше впливати на розвиток епідеміологічної ситуації, і про стримання цих показників не мовиться,

– сказав Криклій.

Попередній план запуску транспорту

Зазначимо, що раніше Міністерство інфраструктури повідомляло про такий план щодо поновлення пасажирських перевезень:

З 22 травня : запуск міських автоперевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району).

: запуск міських автоперевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району). З 29 травня : запуск внутрішньообласних автоперевезень. Також до 50% приміських поїздів і 42 пари поїздів далекого сполучення категорії "Інтерсіті+", "Нічний експрес". Запуск внутрішнього авіасполучення.

: запуск внутрішньообласних автоперевезень. Також до 50% приміських поїздів і 42 пари поїздів далекого сполучення категорії "Інтерсіті+", "Нічний експрес". Запуск внутрішнього авіасполучення. З 9 червня : запуск міжобласних і міжнародних автоперевезень.

: запуск міжобласних і міжнародних автоперевезень. З 12 червня : запуск 100% приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також всіх пасажирських поїздів згідно з графіком.

: запуск 100% приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також всіх пасажирських поїздів згідно з графіком. Після карантину, дата наразі невідома: запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів. Запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для прийняття чи відправлення міжнародних рейсів.

Протести перевізників

13 травня в Україні відбулись масштабні акції протестів автоперевізників. У Києві, Одесі та біля Вінниці люди вимагали дозволу на внутрішні і міжнародні перевезення. Перевізники заявляли, що через карантинні обмеження перебувають у скрутному фінансовому становищі.