Когда восстановят межобластное сообщение: ключевые факторы

Дата возобновления межобластных пассажирских перевозок будет зависеть от рекомендаций Минздрава. Решение, когда разрешить межобластное сообщение, могут принять до конца недели.

Рекомендации разработает Минздрав

Также только с разрешения Министерства здравоохранения можно будет говорить о конкретных датах восстановления и международных рейсов. Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил в эфире "Сніданка 1+1", информирует 24 канал.

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Это миграция между городами и областями. Понятно, что это может больше влиять на развитие эпидемиологической ситуации, и о воздержании этих показателей не говорится,

– сказал Криклий.

Предварительный план запуска транспорта

Отметим, что ранее Министерство инфраструктуры сообщало о таком плане возобновления пассажирских перевозок:

С 22 мая: запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района).

запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района). С 29 мая: запуск внутриобластных перевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 поезда дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс". Запуск внутреннего авиасообщения.

запуск внутриобластных перевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 поезда дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс". Запуск внутреннего авиасообщения. С 9 июня: запуск межобластных и международных автоперевозок.

запуск межобластных и международных автоперевозок. С 12 июня: запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.

запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику. После карантина, дата пока неизвестна: запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов. Запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для приема или отправки международных рейсов.

Протесты перевозчиков

13 мая в Украине состоялись масштабные акции протестов автоперевозчиков. В Киеве, Одессе и возле Винницы люди требовали разрешения на внутренние и международные перевозки. Перевозчики заявляли, что из-за карантинных ограничений находятся в затруднительном финансовом положении.