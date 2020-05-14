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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Когда восстановят межобластное сообщение: ключевые факторы

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Когда могут восстановить межобластное сообщение: условия
Восстановление межобластной перевозки будет зависеть от рекомендаций Минздрава / Rivne online

Дата возобновления межобластных пассажирских перевозок будет зависеть от рекомендаций Минздрава. Решение, когда разрешить межобластное сообщение, могут принять до конца недели.

Рекомендации разработает Минздрав

Также только с разрешения Министерства здравоохранения можно будет говорить о конкретных датах восстановления и международных рейсов. Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил в эфире "Сніданка 1+1", информирует 24 канал.

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Это миграция между городами и областями. Понятно, что это может больше влиять на развитие эпидемиологической ситуации, и о воздержании этих показателей не говорится,
– сказал Криклий.

Предварительный план запуска транспорта

Отметим, что ранее Министерство инфраструктуры сообщало о таком плане возобновления пассажирских перевозок:

  • С 22 мая: запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района).
  • С 29 мая: запуск внутриобластных перевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 поезда дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс". Запуск внутреннего авиасообщения.
  • С 9 июня: запуск межобластных и международных автоперевозок.
  • С 12 июня: запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.
  • После карантина, дата пока неизвестна: запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов. Запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для приема или отправки международных рейсов.

Протесты перевозчиков

13 мая в Украине состоялись масштабные акции протестов автоперевозчиков. В Киеве, Одессе и возле Винницы люди требовали разрешения на внутренние и международные перевозки. Перевозчики заявляли, что из-за карантинных ограничений находятся в затруднительном финансовом положении.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Железная дорога Укрзализниця Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Транспорт
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