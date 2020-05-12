Восстановление пассажирского сообщения: в Мининфраструктуры разработали трехэтапный план

Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения. Его собираются вводить постепенно – всего в нем предусмотрены 3 этапа.

Первый может заработать уже через 10 дней – 22 мая. О постепенном возобновлении работы транспорта рассказал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

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Работаем сейчас над тем, чтобы за 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно восстановить работу. Но в безопасном формате – с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест,

– проинформировал он.

По словам Криклия, план поэтапного возобновления работы пассажирской перевозки сейчас обсуждается с Минздравом. Вместе с тем, собственные источники УНИАН в Мининфраструктуры подробнее сообщили о том, что предполагает каждый этап плана.

План восстановления пассажирского сообщения (предыдущая версия):

Первый этап

С 22 мая:

Предусматривает запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района).

С 29 мая:

Планируется запуск внутриобластных перевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс": в западном направлении – 11 пар, в южном – 10, в днепровском – 6, в восточном 12, в азовском – 3.

Также планируется запуск внутреннего авиасообщения.

Второй этап

С 9 июня:

Запуск межобластных и международных автоперевозок, в том числе маршрутных такси.

С 12 июня:

Планируется запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.

Третий этап (планируется после завершения карантина)

Предусматривает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов.

Запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для приема/отправки международных рейсов.

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