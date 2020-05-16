Когда в Украине возобновит работу общественный транспорт: в Минздраве назвали дату

В Украине ослабления карантина по работе наземного общественного транспорта могут начать действовать уже с 22 мая. Но транспорт поедет только по сценарию адаптивного карантина. То есть возобновит работу в тех регионах, где будет благоприятная эпидемическая ситуация.

Соответствующее предложение о работе общественного транспорта предоставит Министерство здравоохранения. Об этом заявил заместитель главы Минздрава и одновременно главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает ТСН .

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Дату мы назовем. И дата эта будет 22 мая. Более всег, что мы будем подавать в правительство на рассмотрение Кабинета Министров именно такое предложение о смягчении карантина. Но это не значит, что наступит 22 мая, и на территории всей страны одновременно поедет весь общественный транспорт,

– отметил он.

Ляшко добавил, что транспорт будет работать по сценарию адаптивного карантина. То есть, поедет именно в тех регионах, которые будут отвечать разработанным Минздравом критериям.

"Их также представим в Кабинет Министров Украины для того, чтобы были утверждены вместе с условиями адаптивного карантина", – подытожил Виктор Ляшко.

Обратите внимание! Адаптивный карантин означает, что каждый регион сам принимает решение об ограничительных мерах. В тех областях, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в целом в Украине, могут усилить ограничения. Сейчас адаптивный карантин действует во всех областях Украины.

Что известно о возобновлении движения общественного транспорта

О дате 22 мая ранее говорил и министр инфраструктуры Владислав Криклий. В частности, он подчеркивал, что нормальную работу общественного транспорта будут восстанавливать постепенно. Но в целом все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Что касается ограничений , то прежде всего они будут касаться:

масочного режима,

вероятно, количества людей в салоне.

Кроме того, когда транспорт запустят, будет работать такая схема:

в автобусах и маршрутках должны быть пассажиры только на местах для сидения;

если человек заходит больше – водитель несет за это ответственность и может получить штраф.

В соответствии с планом Украины выхода из карантина, который предложило правительство, запуск метро и всего наземного общественного транспорта должен состояться на 4 этапе. Правда, есть вероятность, что это произойдет уже на 2 этапе. Окончательное решение правительство примет на заседании в среду, 20 мая.

Первый этап стартовал 11 мая . Второй запланирован на 22 числа . Даты остальных этапов пока неизвестны. Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что они могут начаться раньше.

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5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Кроме того, Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения . Состоит он из трех этапов. Однако внедрять этот план будут постепенно и при условии соблюдения карантинных рекомендаций : маски, измерения температуры, дезинфекция.