Бесплатный проезд и более длинные поезда: как в мире "перезапускают" общественный транспорт
Мир постепенно ослабляет карантинные ограничения. И одним из важнейших этапов здесь является восстановление работы общественного транспорта. Однако, учитывая пандемию, условия пользования им придется максимально пересмотреть.
Пока в Украине только решают, когда точно открыть метро и позволить пользоваться автобусами без пропусков, ряд стран мира уже начал восстанавливать работу общественного транспорта. Сайт 24 канала рассказывает, как это происходит и какие ограничения для пассажиров остаются.
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Великобритания
С 20 апреля пассажиры автобусов заходят через среднюю или заднюю дверь, чтобы уменьшить риск для водителей. По состоянию на эту дату 20 лондонских водителей автобусов умерли от вируса. Кроме того, проезд в лондонских автобусах сейчас бесплатный – чтобы уменьшить взаимодействие пассажиров с водителями.
Обычно британцы в автобусы заходят через переднюю дверь в сантиметрах от водителей и оплачивают проезд банковской картой или с помощью проездного.
Правительство страны призывает британцев работать из дома, если нет необходимости ехать на работу – в частности, чтобы общественный транспорт не был перегружен и люди имели возможность сохранять дистанцию.
Тем, кто возвращается на работу, премьер-министр Борис Джонсон рекомендует избегать переполненного транспорта и ехать на машине, "а еще лучше – пешком или на велосипеде". В связи с последним призывом, в городах собираются расширить тротуары и создать новые велосипедные полосы для увеличения популярности велопоездок.
Пассажиры должны находиться на расстоянии 2 метра друг от друга и носить маску. Людей призывают иметь с собой антисептик, тщательно мыть руки до и после поездки и заранее планировать альтернативные маршруты на случай неожиданных сбоев.
Рекомендации для поездок в транспорте от правительства Британии / gov.uk
По возможности, рекомендуют ездить в нерабочее время – обсудить с работодателем временный гибкий график для этого. Относительно такси – советуют садиться подальше от водителя, на заднее левое сиденье.
Использование общественного транспорта в Лондоне снизилось примерно на 90% с момента введения национального карантина. Однако на этой неделе, с ослаблением ограничений, уже зафиксировали значительный прирост пассажиров – более 4000 дополнительных поездок зафиксировано в понедельник, по сравнению с тем же днем на прошлой неделе.
Смотрите видео о нововведениях в работе транспорта Британии:
Китай
Во время периода карантина в феврале 27 провинций и 428 городов полностью прекратили пассажирскую перевозку. Сейчас система оживает, но не полностью.
Согласно новым стандартам, работники станций и транспортных средств должны быть в защитных масках, очках и костюмах.
Для обеспечения безопасного расстояния между пассажирами применены новые указания интервала движения транспорта. Каждый автобус также должен быть дезинфицирован минимум дважды в день (один раз перед выездом из депо и один раз после возвращения) и больше в ключевых районах с высоким риском – например, маршруты, начинающиеся из аэропортов.
Кроме того, перед посадкой пассажирам меряют температуру. В больших городах людей призывают оплачивать проезд не наличными, а альтернативными способами (банковская карта, проездной и прочее). Последние также помогают местным органам власти отслеживать возможные контакты и быстро информировать людей, если они находились, например, в одном автобусе с человеком, у которого диагностировали COVID-19. Ряд городов поместил QR-коды в автобусах и призывает пассажиров сканировать и регистрировать свою контактную информацию.
Рекомендуют мыть руки до и после поездки / Фото Getty Images
Китайские города также работают над системами отслеживания и планирования, которые могут кардинально изменить будущее пассажирских перевозок. Так, в Сучжоу смарт-транзитная платформа анализирует распределение людей в автобусах почти в реальном времени и определяет количество пассажиров в каждом транспортном средстве при помощи специальных карточек.
Кроме того, в городах ввели новые автобусные линии, которые работают дополнительно к основным маршрутам, на заказ – помогают работникам стратегических и жизненно важных предприятий добраться до своих рабочих мест.
В салонах самолетов иногда также введены ограничения: должно быть заполнено три четверти мест, а пассажиры поездов должны сидеть через место друг от друга.
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Италия
Больше всего в Европе пострадала от COVID-19, но также постепенно ослабляет ограничения и вводит новые правила для общественного транспорта.
В частности, вводится ряд правил по соблюдению социальной дистанции в автобусах, метро, поездах и самолетах. На полу автобусов клеят красные отметки, которые указывают, как далеко друг от друга должны стоять пассажиры.
Дистанция в автобусах, метро, пассажирских поездах и самолетах Италии/ Corriere della Sera
Вместимость метрополитена в Милане на первых порах уменьшится до 350 тысяч пассажиров в день, по сравнению с 1,3 миллионами в обычные рабочие дни. Тем временем пригородный железнодорожный транспорт сможет перевозить лишь 300 тысяч пассажиров в оба конца, что на 60% меньше, чем раньше. Доступ к железнодорожным станциям и станциям метро контролируют и ограничивают.
Власти Милана призывают жителей города к пересмотру рабочего времени и больше работать из дома.
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США
В Нью-Йорке впервые в истории закрывают на ночь метро. С 6 мая с 1 ночи до 5 утра все поезда дезинфицируют. Для людей, которые должны ездить в это время, запустили бесплатные автобусы.
Кроме того, местные власти сократили дневную работу метрополитена на 25%. Автобусы также работают на 75% от типичной пропускной способности. Однако для пассажиров это, вероятно, остается незаметным – их количество снизилось более чем на 80% по сравнению с тем же временем прошлого года.
Через передние двери разрешено заходить только пассажирам с инвалидностью, которым, например, необходимо воспользоваться пандусом. Все остальные заходят через задние двери – попытка защитить водителей автобусов от вируса. Они же используют желтые пластиковые цепочки, чтобы отделить переднюю часть автобусов. В некоторых транспортных средствах пассажирам также запрещено сидеть в первых трех рядах.
Закрытие метро повлияло, в частности, на его "ночных жителей" – бездомных. Они вынуждены ночевать на улице или в приютах, где есть высоких риск заражения COVID-19. Эксперты предсказывают "разрушительные последствия" такого шага для бездомных.
В транспорте нужно будет соблюдать дистанцию / Фото Getty Images
Таиланд
Пассажирам, пользующимся городским и межпровинционным общественным транспортом, проводят скрининг температуры тела. Люди также должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию: находиться на расстоянии более 1 метра друг от друга.
Кроме того, пассажирам, которые едут в другие провинции, нужно заполнить анкету, указав имя, адрес, номер телефона, причину поездки и место назначения.
Мальта
Правительство обязало водителей и пассажиров носить маски во время пользования общественным транспортом.
Кроме того, здесь введен ряд мер предосторожности:
- запрещается перевозка стоячих пассажиров в автобусах;
- автобусы каждый вечер убираются с использованием специальных химических веществ вместо обычных моющих средств. Кроме того, введен дополнительный график уборки в течение дня, особенно в зоне кабины водителя;
- всем работникам, которые контактируют с пассажирами (в частности, водителям), выдают персональные антисептики и устанавливают настенные дезинфицирующие средства для рук во всех помещениях;
- водителям автобусов поручено открывать все окна внутри автобусов и выключать системы кондиционирования воздуха;
- ограничено количество бумажных денег, что ходят между пассажирами и водителями – пассажиры обязаны предоставить точную сумму, покупая билет (без сдачи);
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Испания
Пассажиры общественного транспорта обязаны носить маски. Однако с момента ослабления карантина здесь правительство распределило шесть миллионов бесплатных масок, которые раздавали на остановках, чтобы побудить людей придерживаться этого правила.
Начиная с 10 мая пропускная способность в большинстве междугородних автобусов и поездов Испании будет постепенно увеличиваться, сейчас она составляет 30%. В целом использование общественного транспорта в Испании, например, в марте снизилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Нидерланды
Правительство призывает пользоваться общественным транспортом только при необходимости и отсутствии альтернативы. Пассажирам стоит избегать часов-пик и держаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Относительно масок, сейчас их ношение в общественном транспорте – на уровне рекомендации. А вот с 1 июня, когда карантинные ограничения планируют ослабить еще больше, это станет обязательным.
Кроме того, здесь вносят изменения в движение транспорта и вводят в эксплуатацию более длинные междугородние поезда, чтобы пассажиры имели больше возможности сохранять дистанцию.