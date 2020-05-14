Бесплатный проезд и более длинные поезда: как в мире "перезапускают" общественный транспорт

Мир постепенно ослабляет карантинные ограничения. И одним из важнейших этапов здесь является восстановление работы общественного транспорта. Однако, учитывая пандемию, условия пользования им придется максимально пересмотреть.

Пока в Украине только решают, когда точно открыть метро и позволить пользоваться автобусами без пропусков, ряд стран мира уже начал восстанавливать работу общественного транспорта. Сайт 24 канала рассказывает, как это происходит и какие ограничения для пассажиров остаются.

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С 20 апреля пассажиры автобусов заходят через среднюю или заднюю дверь, чтобы уменьшить риск для водителей. По состоянию на эту дату 20 лондонских водителей автобусов умерли от вируса. Кроме того, проезд в лондонских автобусах сейчас бесплатный – чтобы уменьшить взаимодействие пассажиров с водителями.

Обычно британцы в автобусы заходят через переднюю дверь в сантиметрах от водителей и оплачивают проезд банковской картой или с помощью проездного.

We want it to be safe for you to get to work, so in keeping with the latest government advice, please avoid travelling by train unless it’s your only option. Capacity is limited - help us to keep trains for those who really need them.

#coronavirushttps://t.co/D0KeMuJubH pic.twitter.com/jJqxnXhNoh — National Rail (@nationalrailenq) May 11, 2020

Правительство страны призывает британцев работать из дома, если нет необходимости ехать на работу – в частности, чтобы общественный транспорт не был перегружен и люди имели возможность сохранять дистанцию.

Тем, кто возвращается на работу, премьер-министр Борис Джонсон рекомендует избегать переполненного транспорта и ехать на машине, "а еще лучше – пешком или на велосипеде". В связи с последним призывом, в городах собираются расширить тротуары и создать новые велосипедные полосы для увеличения популярности велопоездок.

Пассажиры должны находиться на расстоянии 2 метра друг от друга и носить маску. Людей призывают иметь с собой антисептик, тщательно мыть руки до и после поездки и заранее планировать альтернативные маршруты на случай неожиданных сбоев.



Рекомендации для поездок в транспорте от правительства Британии / gov.uk

По возможности, рекомендуют ездить в нерабочее время – обсудить с работодателем временный гибкий график для этого. Относительно такси – советуют садиться подальше от водителя, на заднее левое сиденье.

Использование общественного транспорта в Лондоне снизилось примерно на 90% с момента введения национального карантина. Однако на этой неделе, с ослаблением ограничений, уже зафиксировали значительный прирост пассажиров – более 4000 дополнительных поездок зафиксировано в понедельник, по сравнению с тем же днем на прошлой неделе.

Смотрите видео о нововведениях в работе транспорта Британии:

Во время периода карантина в феврале 27 провинций и 428 городов полностью прекратили пассажирскую перевозку. Сейчас система оживает, но не полностью.

Согласно новым стандартам, работники станций и транспортных средств должны быть в защитных масках, очках и костюмах.

Для обеспечения безопасного расстояния между пассажирами применены новые указания интервала движения транспорта. Каждый автобус также должен быть дезинфицирован минимум дважды в день (один раз перед выездом из депо и один раз после возвращения) и больше в ключевых районах с высоким риском – например, маршруты, начинающиеся из аэропортов.

Кроме того, перед посадкой пассажирам меряют температуру. В больших городах людей призывают оплачивать проезд не наличными, а альтернативными способами (банковская карта, проездной и прочее). Последние также помогают местным органам власти отслеживать возможные контакты и быстро информировать людей, если они находились, например, в одном автобусе с человеком, у которого диагностировали COVID-19. Ряд городов поместил QR-коды в автобусах и призывает пассажиров сканировать и регистрировать свою контактную информацию.



Рекомендуют мыть руки до и после поездки / Фото Getty Images

Китайские города также работают над системами отслеживания и планирования, которые могут кардинально изменить будущее пассажирских перевозок. Так, в Сучжоу смарт-транзитная платформа анализирует распределение людей в автобусах почти в реальном времени и определяет количество пассажиров в каждом транспортном средстве при помощи специальных карточек.

Кроме того, в городах ввели новые автобусные линии, которые работают дополнительно к основным маршрутам, на заказ – помогают работникам стратегических и жизненно важных предприятий добраться до своих рабочих мест.

В салонах самолетов иногда также введены ограничения: должно быть заполнено три четверти мест, а пассажиры поездов должны сидеть через место друг от друга.

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Больше всего в Европе пострадала от COVID-19, но также постепенно ослабляет ограничения и вводит новые правила для общественного транспорта.

В частности, вводится ряд правил по соблюдению социальной дистанции в автобусах, метро, поездах и самолетах. На полу автобусов клеят красные отметки, которые указывают, как далеко друг от друга должны стоять пассажиры.









Дистанция в автобусах, метро, пассажирских поездах и самолетах Италии/ Corriere della Sera

Вместимость метрополитена в Милане на первых порах уменьшится до 350 тысяч пассажиров в день, по сравнению с 1,3 миллионами в обычные рабочие дни. Тем временем пригородный железнодорожный транспорт сможет перевозить лишь 300 тысяч пассажиров в оба конца, что на 60% меньше, чем раньше. Доступ к железнодорожным станциям и станциям метро контролируют и ограничивают.

Власти Милана призывают жителей города к пересмотру рабочего времени и больше работать из дома.

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В Нью-Йорке впервые в истории закрывают на ночь метро. С 6 мая с 1 ночи до 5 утра все поезда дезинфицируют. Для людей, которые должны ездить в это время, запустили бесплатные автобусы.

Кроме того, местные власти сократили дневную работу метрополитена на 25%. Автобусы также работают на 75% от типичной пропускной способности. Однако для пассажиров это, вероятно, остается незаметным – их количество снизилось более чем на 80% по сравнению с тем же временем прошлого года.

Через передние двери разрешено заходить только пассажирам с инвалидностью, которым, например, необходимо воспользоваться пандусом. Все остальные заходят через задние двери – попытка защитить водителей автобусов от вируса. Они же используют желтые пластиковые цепочки, чтобы отделить переднюю часть автобусов. В некоторых транспортных средствах пассажирам также запрещено сидеть в первых трех рядах.

Закрытие метро повлияло, в частности, на его "ночных жителей" – бездомных. Они вынуждены ночевать на улице или в приютах, где есть высоких риск заражения COVID-19. Эксперты предсказывают "разрушительные последствия" такого шага для бездомных.



В транспорте нужно будет соблюдать дистанцию / Фото Getty Images

Пассажирам, пользующимся городским и межпровинционным общественным транспортом, проводят скрининг температуры тела. Люди также должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию: находиться на расстоянии более 1 метра друг от друга.

Кроме того, пассажирам, которые едут в другие провинции, нужно заполнить анкету, указав имя, адрес, номер телефона, причину поездки и место назначения.

Правительство обязало водителей и пассажиров носить маски во время пользования общественным транспортом.

Кроме того, здесь введен ряд мер предосторожности:

запрещается перевозка стоячих пассажиров в автобусах;

автобусы каждый вечер убираются с использованием специальных химических веществ вместо обычных моющих средств. Кроме того, введен дополнительный график уборки в течение дня, особенно в зоне кабины водителя;

всем работникам, которые контактируют с пассажирами (в частности, водителям), выдают персональные антисептики и устанавливают настенные дезинфицирующие средства для рук во всех помещениях;

водителям автобусов поручено открывать все окна внутри автобусов и выключать системы кондиционирования воздуха;

ограничено количество бумажных денег, что ходят между пассажирами и водителями – пассажиры обязаны предоставить точную сумму, покупая билет (без сдачи);

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Пассажиры общественного транспорта обязаны носить маски. Однако с момента ослабления карантина здесь правительство распределило шесть миллионов бесплатных масок, которые раздавали на остановках, чтобы побудить людей придерживаться этого правила.

Начиная с 10 мая пропускная способность в большинстве междугородних автобусов и поездов Испании будет постепенно увеличиваться, сейчас она составляет 30%. В целом использование общественного транспорта в Испании, например, в марте снизилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Правительство призывает пользоваться общественным транспортом только при необходимости и отсутствии альтернативы. Пассажирам стоит избегать часов-пик и держаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Относительно масок, сейчас их ношение в общественном транспорте – на уровне рекомендации. А вот с 1 июня, когда карантинные ограничения планируют ослабить еще больше, это станет обязательным.

Кроме того, здесь вносят изменения в движение транспорта и вводят в эксплуатацию более длинные междугородние поезда, чтобы пассажиры имели больше возможности сохранять дистанцию.