Безкоштовний проїзд та довші поїзди: як у світі "перезапускають" громадський транспорт

Світ поступово послаблює карантинні обмеження. Й одним із найважливіших етапів тут є відновлення роботи громадського транспорту. Однак, зважаючи на пандемію, умови користування ним доведеться максимально переглянути.

Поки в Україні лише вирішують, коли точно відкрити метро та дозволити користуватися автобусами без перепусток, низка країн світу уже почали відновлювати роботу громадського транспорту. Сайт 24 каналу розповідає, як це відбувається і які обмеження для пасажирів залишаються.

До теми Щоб уникнути колапсу: Кличко просить уряд відкрити метро в Києві з 25 травня

У Великій Британії з 20 квітня пасажири автобусів заходять через середні або задні двері, щоб зменшити ризик для водіїв. Станом на цю дату 20 лондонських водіїв автобусів померли від вірусу. Крім того, проїзд на лондонських автобусах зараз безкоштовний – щоб зменшити взаємодію пасажирів з водіями.

Зазвичай британці до автобусів заходять через передні двері у сантиметрах від водіїв та оплачують проїзд банківською карткою чи за допомогою проїзного.

We want it to be safe for you to get to work, so in keeping with the latest government advice, please avoid travelling by train unless it’s your only option. Capacity is limited - help us to keep trains for those who really need them.

#coronavirushttps://t.co/D0KeMuJubH pic.twitter.com/jJqxnXhNoh — National Rail (@nationalrailenq) May 11, 2020

Уряд країни закликає британців працювати з дому, якщо немає необхідності їхати на роботу – зокрема, щоб громадський транспорт не був перевантажений та люди мали можливість зберігати дистанцію.

Тим, хто повертається на роботу, прем’єр-міністр Борис Джонсон рекомендує уникати переповненого транспорту і їхати машиною, "а ще краще – пішки або на велосипеді". У зв’язку з останнім закликом, у містах збираються розширити тротуари та створити нові велосипедні смуги для збільшення популярності велопоїздок.

Пасажири повинні перебувати на відстані 2 метри один від одного і носити маску. Людей закликають мати з собою антисептик, ретельно мити руки до і після поїздки та заздалегідь планувати альтернативні маршрути на випадок несподіваних збоїв.



Рекомендації для поїздок у транспорті від уряду Британії / gov.uk



За можливості, рекомендують їздити в неробочий час – обговорити з роботодавцем тимчасовий гнучкий графік для цього. Щодо таксі – радять сідати подалі від водія, на заднє ліве сидіння.

Використання громадського транспорту в Лондоні знизилося приблизно на 90% з моменту запровадження національного карантину. Однак цього тижня, з послабленням обмежень, вже зафіксували значний приріст пасажирів – понад 4000 додаткових поїздок зафіксовано в понеділок, порівняно з тим же днем ​​минулого тижня.

Дивіться відео про нововведення у роботі транспорту Британії:

Під час періоду карантину в лютому 27 провінцій Китаю та 428 міст повністю припинили пасажирське перевезення. Наразі система оживає, але не повністю.

Згідно з новими стандартами, працівники станцій та транспортних засобів повинні бути у захисних масках, окулярах та костюмах.

Для забезпечення безпечної відстані між пасажирами застосовано нові вказівки щодо інтервалу руху транспорту. Кожен автобус також повинен бути дезінфікований щонайменше двічі на день (один раз перед виїздом з депо і один раз після повернення) та більше у ключових районах з вищим ризиком – наприклад, маршрути, що починаються з аеропортів.

Крім того, перед посадкою пасажирам міряють температуру. У великих містах людей закликають оплачувати проїзд не готівкою, а альтернативними способами (банківська картка, проїзний тощо). Останні також допомагають місцевим органам влади відстежувати можливі контакти та швидко інформувати людей, якщо вони перебували, наприклад, у одному автобусі з людиною, у якої діагностували COVID-19. Низка міст помістила QR-коди у автобусах і закликає пасажирів сканувати та реєструвати свою контактну інформацію.



Рекомендують мити руки до і після поїздки / Фото Getty Images

Китайські міста також працюють над системами відстеження та планування, які можуть кардинально змінити майбутнє пасажирських перевезень. Так, у Сучжоу смарт-транзитна платформа аналізує розподіл людей у автобусах майже в реальному часі та визначає кількість пасажирів у кожному транспортному засобі за допомогою спеціальних карток.

Крім того, у містах запровадили нові автобусні лінії, які працюють додатково до основних маршрутів, на замовлення – допомагають працівникам стратегічних та життєво важливих підприємств дістатися до своїх робочих місць.

У салонах літаків подекуди також введені обмеження: має бути заповнено три чверті місць, а пасажири поїздів повинні сидіти через місце один від одного.

Читайте також Коли метро запрацює в Україні: прогноз Шмигаля

Італія, яка найбільше у Європі постраждала від COVID-19, також поступово послаблює обмеження і вводить нові правила для громадського транспорту.

Зокрема, запроваджується низка правил щодо дотримання соціальної дистанції в автобусах, метро, ​​поїздах і літаках. На підлозі автобусів клеять червоні позначки, які вказують, як далеко один від одного повинні стояти пасажири.









Дистанція в автобусах, метро, ​​пасажирських поїздах та літаках Італії / Corriere della Sera

Місткість метрополітену в Мілані на перших порах зменшиться до 350 000 пасажирів на день, порівняно з 1,3 мільйонами у звичайні робочі дні. Тим часом приміський залізничний транспорт зможе перевозити лише 300 000 пасажирів в обидва кінці, що на 60% менше, ніж раніше. Доступ до залізничних станцій та станцій метро контролюють та обмежують.

Влада Мілана закликає жителів міста до перегляду робочого часу та більше роботи з дому.

До теми Соціальна дистанція: що це і як надовго може затягнутися

У Нью-Йорку (США) вперше в історії закривають на ніч метро. З 6 травня з 1 ночі до 5 ранку всі поїзди дезінфікують. Для людей, які мусять їздити у цей час, запустили безкоштовні автобуси.

Крім того, місцева влада скоротила денну роботу метрополітену на 25%. Автобуси також працюють на 75% від типової пропускної здатності. Проте для пасажирів це, ймовірно, залишається непомітним – їхня кількість знизилася на понад 80% у порівнянні з тим же часом минулого року.

Через передні двері дозволено заходити лише пасажирам з інвалідністю, яким, наприклад, необхідно скористатися пандусом. Всі інші заходять через задні двері – спроба захистити водіїв автобусів від підхоплення вірусу. Вони ж використовують жовті пластикові ланцюги, щоб відділити передню частину автобусів. У деяких транспортних засобах пасажирам також заборонено сидіти в перших трьох рядах.

Закриття метро вплинуло, зокрема, на його "нічних жителів" – бездомних. Вони змушені ночувати на вулиці або в притулках, де є високих ризик зараження COVID-19. Експерти передбачають "руйнівні наслідки" такого кроку для безхатьків.



В транспорті потрібно буде дотримуватися дистанції / Фото Getty Images



У Таїланді пасажирам, які користуються міським та міжпровінційним громадським транспортом, проводять скринінг температури тіла. Люди також повинні перебувати у масках та дотримуватися соціальної дистанції: перебувати на відстані понад 1 метр один від одного.

Крім того, пасажирам, які їдуть в інші провінції, потрібно заповнити анкету, вказавши ім'я, адресу, номер телефону, причину поїздки та місце призначення.

Уряд Мальти також зобов’язав водіїв та пасажирів носити маски під час користування громадським транспортом. Крім того, тут введено низку заходів обережності:

забороняється перевезення стоячих пасажирів у автобусах;

автобуси щовечора прибираються з використанням дезінфікуючих хімічних речовин замість звичайних миючих засобів. Крім того, впроваджено додатковий графік прибирання протягом дня, особливо в зоні кабіни водія;

усім працівникам, які контактують з пасажирами (зокрема, водіям) видають персональні антисептики та встановлюють настінні дезінфікуючі засоби для рук у всіх приміщеннях;

водіям автобусів доручено відкривати всі вікна всередині автобусів та вимикати системи кондиціонування повітря;

обмежено кількість паперових грошей, що обмінюються між пасажирами та водіями – пасажири зобов’язані надати точну суму, купуючи квиток (без решти);

Важливо Коли пандемія відступить: як зміниться світ після карантину

В Іспанії пасажири громадського транспорту зобов’язані носити маски. Проте з моменту послаблення карантину тут уряд розподілив шість мільйонів безкоштовних масок, які роздавали на зупинках, щоб спонукати людей дотримуватися цього правила.

Починаючи з 10 травня, пропускна спроможність у більшості міжміських автобусів і поїздів Іспанії буде поступово збільшуватися, нині вона складає 30%. В цілому використання громадського транспорту в Іспанії, наприклад, у березні знизилося на понад 50%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У Нідерландах уряд закликає користуватися громадським транспортом лише за необхідності і відсутності альтернативи. Пасажирам варто уникати годин-пік та триматися на відстані 1,5 метра один від одного. Щодо масок, наразі їх носіння у громадському транспорті – на рівні рекомендації. А от з 1 червня, коли карантинні обмеження планують послабити ще більше, це стане обов’язковим.

Крім того, тут вносять зміни у рух транспорту та вводять в експлуатацію довші міжміські поїзди, щоб пасажири мали більше змоги зберігати дистанцію.