Конец истории: Медведчук не обжаловал решение суда, которым позволили "Дело Василия Стуса"
Пророссийский политик Виктор Медведчук не подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда касательно книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Бывшему "адвокату" украинского поэта не удалось ни запретить книгу о диссиденте, ни исключить из нее часть текста.
Источник:фейсбук Вахтанга Кипиани
Автор книги Вахтанг Кипиани в сети сообщил, что "именем Украины поставлена точка в деле".
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Медведчук не обжаловал решение суда
Есть документальное доказательство, что некто Медведчук не подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда касательно книги "Дело Василия Стуса",
– сообщил Кипиани.
По его словам, лояльный КГБ экс-адвокат Василия Стуса не получил желаемого – нет запрета книги "в любой способ на любой территории", никаких изъятий из текстов, ни попытки получить фактическое вето на упоминание своего имени в контексте расправ над украинскими поэтами Стусом и Литвином.
Автор книги поблагодарил адвокатов и правозащитников за их работу, а также издательство Vivat, "которое не только выдает замечательные книги, но и имеет бойцовские способности".
Кипиани добавил, что впереди еще решение суда, касающееся размера расходов на юридическую помощь. Медведчук не хочет компенсировать оплату работы защитников издательства.
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Медведчук против Стуса: коротко
- Журналист и историк Вахтанг Кипиани написал книгу "Дело Василия Стуса". В ней есть информация о суде над поэтом и диссидентом. Адвокатом Василия Стуса был Виктор Медведчук, поэтому в книге упоминается и его имя.
- Виктор Медведчук подал в суд, мол, отдельные отрывки из книги оскорбляли его честь и достоинство.
- В октябре 2020 года Дарницкий районный суд Киева решил запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".
- После этого издательство объявило о новом тираже книги. Тогда книгу раскупили за считанные часы, а Vivat решило напечатать еще один тираж.
- 19 марта суд удовлетворил апелляцию Вахтанга Кипиани и издательства – снял запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса".
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