Пророссийский политик Виктор Медведчук не подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда касательно книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Бывшему "адвокату" украинского поэта не удалось ни запретить книгу о диссиденте, ни исключить из нее часть текста.

Автор книги Вахтанг Кипиани в сети сообщил, что "именем Украины поставлена ​​точка в деле".

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Медведчук не обжаловал решение суда

Есть документальное доказательство, что некто Медведчук не подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда касательно книги "Дело Василия Стуса",

– сообщил Кипиани.

По его словам, лояльный КГБ экс-адвокат Василия Стуса не получил желаемого – нет запрета книги "в любой способ на любой территории", никаких изъятий из текстов, ни попытки получить фактическое вето на упоминание своего имени в контексте расправ над украинскими поэтами Стусом и Литвином.

Автор книги поблагодарил адвокатов и правозащитников за их работу, а также издательство Vivat, "которое не только выдает замечательные книги, но и имеет бойцовские способности".

Кипиани добавил, что впереди еще решение суда, касающееся размера расходов на юридическую помощь. Медведчук не хочет компенсировать оплату работы защитников издательства.

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