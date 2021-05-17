Проросійський політик Віктор Медведчук не подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду щодо книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Колишньому "адвокату" українського поета не вдалося ані заборонити книгу про дисидента, ані вилучити з неї частину тексту.

Автор книги Вахтанг Кіпіані у мережі повідомив, що "іменем України поставлено крапку у справі".

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Маємо документальний доказ, що нєкто Медведчук не подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду щодо книги "Справа Василя Стуса",

– повідомив Кіпіані.

За його словами, лояльний КДБ ексадвокат Василя Стуса не отримав бажаного – ні заборони книги "в будь-який спосіб на будь-якій території", ні жодних вилучень з текстів, ні спроби отримати фактичне вето на згадування свого імені в контексті розправ над українськими поетами Стусом і Литвином.

Автор книги подякував адвокатам та правозахисникам за їхню роботу, а також видавництву Vivat, "яке не тільки видає чудові книги, але й має бійцівські здібності".

Кіпіані додав, що попереду ще рішення суду, яке стосується розміру витрат на правничу допомогу. Медведчук не хоче компенсувати оплату роботи захисників видавництва.

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