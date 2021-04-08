Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat та постановив стягнути з нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука майже 140 тисяч гривень. Йдеться про гроші, які видавництво витратило на правову допомогу в апеляційній інстанції.

Апеляційний суд Києва 7 квітня прийняв відповідне рішення. Про це 8 квітня повідомив В'ячеслав Якубенко – адвокат Вахтанга Кіпіані. Важливо Кіпіані виграв справу проти Медведчука Що відомо про рішення суду Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тисячі гривень, витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції,

– повідомив В'ячеслав Якубенко.

Апеляційний суд постановив стягнути з Віктора Медведчука 139,5 тисяч гривень / Фото з фейсбуку Якубенка "Тепер це спір про гроші. Грошима Медведчук не поступиться: подаватиме касаційну скаргу. Show must go on", – написав адвокат. Що цьому передувало Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані написав книжку "Справа Василя Стуса". У ній є інформація про суд над Василем Стусом. Адвокатом Василя Стуса був Віктор Медведчук, тому в книзі згадується його ім'я.

Віктор Медведчук подав до суду, мовляв, окремі уривки з книги ображали його честь та гідність.

У жовтні 2020 року Дарницький районний суд Києва вирішив заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Після цього видавництво оголосило про новий наклад книги. Тоді книгу розкупили за лічені години, а Vivat вирішили надрукувати ще один наклад.

Сам журналіст сказав, що подаватиме апеляцію.

19 березня суд задовольнив апеляцію Вахтанга Кіпіані та видавництва – зняв заборону на поширення книги "Справа Василя Стуса".