Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и постановил взыскать с нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука почти 140 тысяч гривен. Речь идет о деньгах, которые издательство потратило на правовую помощь в апелляционной инстанции.

Апелляционный суд Киев 7 апреля принял соответствующее решение. Об этом 8 апреля сообщил Вячеслав Якубенко – адвокат Вахтанга Кипиани. Важно Кипиани выиграл дело против Медведчука Что известно о решении суда Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тысячи гривен, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции,

– сообщил Вячеслав Якубенко.

Апелляционный суд постановил взыскать с Виктора Медведчука 139,5 тысячи гривен / Фото с фейсбуке Якубенко "Теперь это спор о деньгах. Деньгами Медведчук не уступит: будет подавать кассационную жалобу. Show must go on", – написал адвокат. Что этому предшествовало Журналист и историк Вахтанг Кипиани написал книгу "Дело Василия Стуса". В ней есть информация о суде над Василием Стусом. Адвокатом Василия Стуса был Виктор Медведчук, поэтому в книге упоминается его имя.

Виктор Медведчук подал в суд, мол, отдельные отрывки из книги оскорбляли его честь и достоинство.

В октябре 2020 года Дарницкий районный суд Киева решил запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

После этого издательство объявило о новом тираже книги. Тогда книгу раскупили за считанные часы, а Vivat решили напечатать еще один тираж книги.

Сам журналист сказал, что будет подавать апелляцию.

19 марта суд удовлетворил апелляцию Вахтанга Кипиани и издательства – снял запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса".