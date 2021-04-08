Стус против Медведчука: суд постановил взыскать с кума Путина почти 140 тысяч гривен
Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и постановил взыскать с нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука почти 140 тысяч гривен. Речь идет о деньгах, которые издательство потратило на правовую помощь в апелляционной инстанции.
Источник:фейсбук Вячеслава Якубенко
Апелляционный суд Киев 7 апреля принял соответствующее решение. Об этом 8 апреля сообщил Вячеслав Якубенко – адвокат Вахтанга Кипиани.
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Что известно о решении суда
Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тысячи гривен, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции,
– сообщил Вячеслав Якубенко.
Апелляционный суд постановил взыскать с Виктора Медведчука 139,5 тысячи гривен / Фото с фейсбуке Якубенко
"Теперь это спор о деньгах. Деньгами Медведчук не уступит: будет подавать кассационную жалобу. Show must go on", – написал адвокат.
Что этому предшествовало
- Журналист и историк Вахтанг Кипиани написал книгу "Дело Василия Стуса". В ней есть информация о суде над Василием Стусом. Адвокатом Василия Стуса был Виктор Медведчук, поэтому в книге упоминается его имя.
- Виктор Медведчук подал в суд, мол, отдельные отрывки из книги оскорбляли его честь и достоинство.
- В октябре 2020 года Дарницкий районный суд Киева решил запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".
- После этого издательство объявило о новом тираже книги. Тогда книгу раскупили за считанные часы, а Vivat решили напечатать еще один тираж книги.
- Сам журналист сказал, что будет подавать апелляцию.
- 19 марта суд удовлетворил апелляцию Вахтанга Кипиани и издательства – снял запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса".
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