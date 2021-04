Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и постановил взыскать с нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука почти 140 тысяч гривен. Речь идет о деньгах, которые издательство потратило на правовую помощь в апелляционной инстанции.

Апелляционный суд Киев 7 апреля принял соответствующее решение. Об этом 8 апреля сообщил Вячеслав Якубенко – адвокат Вахтанга Кипиани.

Важно Кипиани выиграл дело против Медведчука

Что известно о решении суда

Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тысячи гривен, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции,

– сообщил Вячеслав Якубенко.



Апелляционный суд постановил взыскать с Виктора Медведчука 139,5 тысячи гривен / Фото с фейсбуке Якубенко

"Теперь это спор о деньгах. Деньгами Медведчук не уступит: будет подавать кассационную жалобу. Show must go on", – написал адвокат.

Что этому предшествовало