По имеющимся данным, Санна Марин продолжит быть премьер-министром Финляндии. Но она будет занимать эту должность в течение определенного периода, пока в стране не назначат новое правительство. Известно, что коалиция начнет консультации на следующей неделе.

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Подала заявление с утра

Журналисты рассказывают, что президент Финляндии Саули Ниинисте заявление об отставке от Санны Марин получил утром в четверг 6 апреля.

"Уважаемый президент республики, я с уважением прошу вас уволить меня и других членов Правительственного Совета от членства в Правительственном Совете", – сказала Марин в официальной резиденции президента в Мянтюниеми.

Просьбу Марин президент принял. В то же время он выразил ей благодарность за сотрудничество в трудные годы.

Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство будет продолжать выполнять обязанности руководящего министерства до назначения нового правительства,

– ответил Ниинисте.

Выборы выиграла коалиция

Следовательно, Петтери Орпо, глава коалиции, которой удалось одержать победу, на следующей неделе займется консультациями нового правительства. В стране процесс налажен так, чтобы всегда было трудоспособное правительство.

Поэтому правительство Санны Марин продолжит работать и заниматься делами правительства и принятием рутинных решений. В то же время, оно уже не может руководить важными политическими решениями.

Отметим, что в среду 5 апреля Санна Марин заявила, что осенью покинет пост главы Социал-демократической партии Финляндии. После этого она станет просто рядовым депутатом.

Добавим, что занимала Марин должность премьер-министра Финляндии с 2019 года. Она заменила Антти Ринне, покинувшего должность менее чем через год после своего назначения.

Напоследок добавим, что Санна Марин за год полномасштабного вторжения несколько раз приезжала в Украину. Впервые свой визит в наше государство она совершила 26 мая 2022 года, а в последний раз в должности премьер-министра Финляндии – 10 марта 2023 года.

Для Украины она запомнится как хороший и надежный друг и партнер, а для всего мира – как глава правительства, при чьей каденции Финляндия стала членом НАТО.