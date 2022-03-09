Алексей Арестович в своем фейсбуке написал, что россиян в Украине ожидает разгромленный и позорный конец. Будет закономерный финал бесчеловечного режима.

Обратите внимание Прекращение боевых действий, вывод вооруженных сил из Украины, – Кулеба о переговорах с Лавровым

В то же время, Арестович отметил, что украинцам, к сожалению, еще будет страшно, угроза пока не исчезла. Однако все это "зомби-наступление" россиян – так называемая инерция армии мертвых.

"Мы – живы. И бьемся за живых. Конец армии мертвецов и конец Кощея близок. Уже сошли зеленые ростки их поражения", – написал советник главы Офиса Президента.

Как военный Алексей Арестович не видит вариантов для российской армии в Украине. Тактика врага – жестокая, но бессмысленная.