Олексій Арестович у своєму фейсбуці написав, що росіян в Україні очікує розгромлений та ганебний кінець. Буде закономірний фінал нелюдського режиму.

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Водночас Арестович зазначив, що українцям, на жаль, ще буде страшно, загроза поки не зникла. Проте все це "зомбі-наступ" росіян – так звана інерція армії мертвих.

"Ми – живі. І б'ємось за живих. Кінець армії мерців та кінець Кощія близький. Вже зійшли зелені паростки їхньої поразки", – написав радник голови Офісу Президента.

Як військовий, Олексій Арестович не бачить варіантів для російської армії в Україні. Тактика ворога – жорстока, але безглузда.

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