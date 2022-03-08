Дипломат наголосив, що говорити потрібно, адже триває війна, яку необхідно зупинити. Проте це не має нічого спільного з тим, щоб здаватися.

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Кулеба про зустріч з Лавровим

Міністр закордонних справ України повідомив, що вже є готове рішення щодо припинення бойових дій та виведення російських збройних сил з території України.

Кулеба також додав, що варто послухати міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Послухаємо, що скаже пан Лавров. Дамо йому гідну відповідь,

– додав український дипломат.