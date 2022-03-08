За словами дружини президента, коли Росія вкотре скаже, що "не веде війну проти мирного населення" – вона назве ці імена найпершими. Мовиться про Алісу з Охтирки, Поліну з Києва та Арсенія з передмістя української столиці. Про це Зеленська написала у відкритому листі до представників світових ЗМІ.

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Діти, які не пережили війну

8-річна Аліса загинула на вулиці Охтирки. Дідусь намагався прикрити її своїм тілом.

Поліна з Києва загинула від обстрілу разом із батьками.

14-річний Арсен загинув внаслідок потрапляння уламку в голову. Швидка так і не змогла доїхати до хлопчика вчасно. Адже тоді безперервно били окупанти.

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