Перша леді Олена Зеленська опублікувала в інстаграмі фото дітей, життя яких забрали атаки окупантів. Вона наголосила, що ворог вбиває їх свідомо.

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Діти, які вже ніколи не стануть дорослими

"Коли у Росії кажуть, що не воюють із мирним населенням, покажіть їм ці світлини! Ці обличчя дітей, які ніколи не стануть дорослими", – зазначила дружина президента. Вона закликала світові ЗМІ розказати страшну правду про те, як російські загарбники вбивають дітей. І роблять це свідомо, стріляючи на ураження й не пропускаючи гуманітарну допомогу.

Ці діти загинули через обстріли росіян

Аліса з Охтирки не дожила до свого 8-річчя. Під час обстрілів загинула разом із дідусем, який прикрив її собою.

18-місячного Кирила із Маріуполя батьки під вогнем довезли до лікарні. Але врятувати його там не вдалося.

Поліна з Києва загинула під час обстрілів разом із батьками та братиком. Її рідна сестра вижила, але у тяжкому стані.

У голову 14-річного Арсенія влучив осколок снаряда. Медики не змогли доїхати під вогнем, підліток стік кров’ю.

Софійці було 6 років. Росіяни розстріли її з 1,5-місячним братиком, мамою, бабусею та дідусем в авто біля Нової Каховки.

Через обстріли росіян гинуть маленькі діти / Фото з інстаграму Зеленської

Зеленська просить закрити небо над Україною

Дружина президента закликала показати ці фото й російським матерям – аби вони знали, що їхні сини роблять в Україні. А також рсійським жінкам – адже їхні чоловіки та брати вбивають таких же дітей, як і їхні. "Ви особисто відповідальні за смерть кожної української дитини, оскільки даєте мовчазну згоду на ці злочини", – підкреслила Зеленська.

Водночас вона звернулася до країни НАТО. "Закрийте нарешті небо від російських літаків! Врятуйте наших дітей, щоб завтра не гинули ваші", – написала перша леді.

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