Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що українські сили оборони були змушені відійти на нові позиції, щоб не давати окупантам бити по житлових будинках з мирними мешканцями. Відтак, загарбники зайшли у Гостомель і Бучу.

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"Росіяни перейшли на ураження житлових кварталів. Наші війська змінили позиції, щоб не підставляти цивільне населення", – пояснив радник голови ОП.

Арестович: Відбуваються страшні речі

Росіяни зайшли у Гостомель та Бучу, де вдаються до нелюдських вчинків.

"Там є страшні випадки. По-перше, вони поранили багато дітей. По-друге, вони не дають їх евакуювати, попри численні звертання на найвищому державному рівні. Декілька діточок вже померли", – зазначив Арестович.

Діти були поранені при спробі евакуації на машинах або ж під час захоплення росіянами підвалів, помешкань.

"Вибивали двері, стріляли через них і поранили дітей", – зауважив Арестович.

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