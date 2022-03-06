Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что украинские силы обороны были вынуждены отойти на новые позиции, чтобы не давать оккупантам бить по жилым домам с мирными жителями. Следовательно, захватчики вошли в Гостомель и Бучу.

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"Россияне перешли на поражение жилых кварталов. Наши войска сменили позиции, чтобы не подставлять гражданское население", – объяснил советник главы ОП.

Арестович: Происходят ужасные вещи

Русские вошли в Гостомель и Бучу, где прибегают к бесчеловечным поступкам.

"Там есть страшные случаи. Во-первых, они ранили многих детей. Во-вторых, они не дают их эвакуировать, несмотря на многочисленные обращения на самом высоком государственном уровне. Несколько детишек уже умерли", – отметил Арестович.

Дети были ранены при попытке эвакуации на машинах или во время захвата россиянами подвалов, помещений.

"Выбивали двери, стреляли из-за них и ранили детей", – заметил Арестович.

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