Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что действия российских захватчиков нарушают право детей на жизнь.

Заметьте Двое раненых детей из Бучи умерли: орки не дали их вывезти в "Охматдет"

Российская агрессия унесла жизни 32 невинных детей, а еще 70 получили ранения .

В частности, двое детей погибли в Бородянке в результате интенсивных обстрелов захватчиков. Еще около сотни человек, среди которых и дети, находятся под завалами.

В Фастовском районе вражеские снаряды унесли жизни 3 детей, а в Харьковской области 5 детей погибли из-за ракетных ударов и артиллерийских атак.

В Киевской области захватчики расстреляли машину, в которой находились 6 человек. В результате 17-летняя девушка и женщина погибли. Остальные получили ранения, среди них двое несовершеннолетних.

Редакция канала 24 выражает глубокие соболезнования родственникам и близким тех, чью жизнь оборвала война. Оккупанты непременно заплатят за свои преступления!