Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что действия российских захватчиков нарушают право детей на жизнь.
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Российская агрессия унесла жизни 32 невинных детей, а еще 70 получили ранения.
В частности, двое детей погибли в Бородянке в результате интенсивных обстрелов захватчиков. Еще около сотни человек, среди которых и дети, находятся под завалами.
В Фастовском районе вражеские снаряды унесли жизни 3 детей, а в Харьковской области 5 детей погибли из-за ракетных ударов и артиллерийских атак.
В Киевской области захватчики расстреляли машину, в которой находились 6 человек. В результате 17-летняя девушка и женщина погибли. Остальные получили ранения, среди них двое несовершеннолетних.
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