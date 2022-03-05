Уповноважена з прав людини Людмила Денісова наголосила, що дії російських загарбників порушують право дітей на життя.

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Російська агресія забрала життя 32 невинних дітей, а ще 70 зазнали поранень.

Зокрема двоє дітей загинули у Бородянці унаслідок інтенсивних обстрілів загарбників. Ще біля сотні осіб, серед яких і діти, перебувають під завалами.

У Фастівському районі ворожі снаряди забрали життя 3 дітей, а на Харківщині 5 дітей загинули через ракетні удари та артилерійські атаки.

На Київщині загарбники розстріляли автівку, в якій перебували 6 осіб. Унаслідок цього 17-річна дівчина та жінка загинули. Інші ж отримали поранення, серед них двоє неповнолітніх.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття родичам та близьким тих, чиє життя обірвала війна. Окупанти неодмінно заплатять за свої злочини!

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