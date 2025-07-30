Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, заметив, что Трамп действительно зол на Путина. Однако все из-за того, что российский диктатор не хочет зарабатывать деньги с американцами, а продолжает убивать украинцев и строить империю.

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Что нужно Трампу?

Как отметил Жовтенко, Трамп заинтересован в том, чтобы дойти до прекращения огня. Он делает акцент на том, что гибнут и украинцы, и россияне, поэтому нужно все прекратить. Президент США не разделяет, кто агрессор, а кто жертва. Ему нужно, чтобы прекратились бои.

Тогда они берутся за руки с Путиным и начинают зарабатывать деньги. Виткофф уже посчитал, сколько заработают компании, приближенные к орбите семьи Трампа, от американо-российских бизнес-проектов. Там уже должны начаться переговоры между NASA и Роскосмосом,

– считает Жовтенко.

Главный камень преткновения – боевые действия. Когда они прекратятся, Трамп перебросит все вопросы с гарантиями безопасности и другими темами на европейцев. Поэтому президент США, вероятно, не стремится к фундаментальному завершению войны. По мнению Жовтенко, ему нужно хотя бы какое-то прекращение огня, чтобы наладить совместные с россиянами бизнес-проекты.

Он будет иметь окно возможностей, чтобы затянуть россиян в бизнес-проекты. А уже потом европейцы должны были бы помочь и решить все проблемы. Ну или он просто скажет, что не может теперь выбросить россиян, потому что они зарабатывают деньги. Даже при условии, если те будут нарушать режим прекращения огня,

– сказал Жовтенко.

При этом Соединенные Штаты сейчас зарабатывают средства на том, что продают оружие европейцам. Часть будет идти на нужды Сил обороны Украины.

Добавим, недавно Трамп сократил свой ультиматум Путину о прекращении войны в Украине. Сначала он давал 50 дней. Теперь он все сократил до 10 дней. Если Путин не согласится, то будут пошлины и другие меры против России.