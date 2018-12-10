Конец доминирующей отрасли: Германия закроет последнюю угольную шахту

21 декабря в Германии планируют закрыть последнюю угольную шахту "Проспер-Ханиэль". Это должно ознаменовать конец некогда доминирующей отрасли.

Об этом сообщили в The Times.

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В 2018 году коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель объявила, что стремится покончить с государственными субсидиями, из которых более 150 миллиардов евро выделяют на поддержание работы шахт.

Отметим, что сейчас угольная промышленность в Германии неконкурентоспособна из-за прогрессирующей добычи газа и развития нефтепереработки. Вследствие этого, добыча угля упала со 150 миллионов тонн в 1957 году до 21 миллиона в 2006 году. Большинство немецких угольных шахт были убыточными, поэтому не могли самостоятельно существовать без государственных дотаций и наконец закрылись.



Последняя угольная шахта в Германии "Проспер-Ханиэль"

Однако шахту планируют превратить в гигантскую батарею, которая сохраняет избыток солнечной и ветровой энергии. Она будет работать как аккумулятор и будет иметь достаточную мощность для питания более 400 тысяч домов.

Напомним, что Украина по итогам первой половины 2018 года импортировала 11,8 миллионов тонн угля и антрацита, что на 40,7% больше чем за аналогичный период 2017 года. Кроме того, в 2018 году планируется увеличить импорт угля энергетических марок на 11,3% (573,9 тысячи тонн).