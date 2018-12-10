Кінець домінуючої галузі: Німеччина закриє останню вугільну шахту

21 грудня у Німеччині планують закрити останню вугільну шахту "Проспер-Ханіель". Це має ознаменувати кінець колись домінуючої галузі.

Про це повідомили у The Times.

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У 2018 році коаліція канцлерки Німеччини Ангели Меркель оголосила, що прагне покінчити з державними субсидіями, з яких понад 150 мільярдів євро виділяють на підтримку роботи шахт.

Зазначимо, що наразі вугільна промисловість у Німеччині є неконкурентоздатною через прогресуючий видобуток газу та розвиток нафтопереробки. Внаслідок того, видобуток вугілля впав зі 150 мільйонів тонн у 1957 році до 21 мільйона у 2006 році. Більшість німецьких вугільних шахт були збитковими, тому не могли самостійно існувати без державних дотацій і зрештою закрилися.



Остання вугільна шахта у Німеччині "Проспер-Ханіель"

Проте шахту планують перетворити на гігантську батарею, яка зберігає надлишок сонячної та вітрової енергії. Вона працюватиме як акумулятор і матиме достатню потужність для живлення понад 400 тисяч будинків.

Нагадаємо, що Україна за підсумками першої половини 2018 року імпортувала 11,8 мільйона тонн вугілля та антрациту, що на 40,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року. Крім того, у 2018 році планується збільшити імпорт вугілля енергетичних марок на 11,3% (573,9 тисячі тонн).