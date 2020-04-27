Конец эпохи карантина, или Как продать козу

Премьер-министр Шмыгаль надеется, что мы начнем выходить из локдауна 12 мая. Конечно, если все пойдет по плану, и не случится ничего непредвиденного.

Теоретически у правящей команды появилась уникальная возможность: радовать народ, не прилагая сверхусилий. Без волшебных реформ, без чудесных побед – а всего лишь отменяя введенные ранее запреты и ограничения. Шаг за шагом, к общему облегчению.

Читайте также: Швейцария начнет ослаблять карантин: как это будет

Конец эпохи бедности? Искоренение коррупции? Завершение войны? Все это мечты вчерашнего дня. А теперь достаточно просто открыть закрытые магазины и парикмахерские. Возобновить работу кафе и ресторанов. Запустить метро и пригородные электрички. И в качестве высшей награды – вернуть пассажирские авиаперелеты и выездной туризм.

Украина будет с ликованием встречать привычные вещи, от которых успела отвыкнуть. Страна будет наслаждаться постепенным восстановлением обыденной жизни. И если два месяца назад эта жизнь воспринималась как тяжелая и скудная, то после перенесенного карантина она покажется прекрасной.

Этот нехитрый психологический механизм известен по классическому еврейскому анекдоту: "Ребе, мне так плохо живется! Вместе с женой, тещей и пятью детьми ютимся в однокомнатной квартире. Что делать?" – "Купи козу" – "Ребе, коза бегает по квартире, всюду гадит, все ломает, всех бодает. Это настоящий кошмар! Что делать?" – "Продай козу" – "Ребе, спасибо! Как же мне теперь хорошо!.."

Действующая власть готова выступить в роли мудрого раввина и заработать на этом политические очки. Правда, лишь в теории. А практически продажа карантинной козы связана как минимум с тремя рисками, способными свести народную радость на нет.

Во-первых, затянувшиеся сроки. Каждый новый день увеличивает число граждан, необратимо пострадавших от локдауна. Тех, кому уже не удастся возродить лопнувший бизнес или вернуть потерянную работу. Тех, кто не будет радоваться возвращению привычной жизни – потому что сам к ней не вернется. Учитывая состояние нашей экономики, к концу карантина эта прослойка общества может оказаться слишком многочисленной.

Во-вторых, перенос ранее озвученных сроков. Одно дело – запастить терпением, распределить сбережения и продержаться до анонсированной даты. Другое дело – дождаться этого заветного дня и не получить ничего. Симптоматично, что стихийные антикарантинные выступления – вроде штурма рынков в Каменском или фермерского бунта под Херсоном – начались в конце апреля, когда вместо выхода Украины из локдауна последовало его продление. А если запланированное смягчение карантина будет вновь откладываться, это чревато еще большим возмущением.

Интересно! Какие страны успешно побеждают коронавирус?

И, наконец, третье. Ожидаемый спад эпидемии предполагает новые волны, новые вспышки – а, значит, новые карантинные мероприятия.

К сожалению, мы не застрахованы от сценария, при котором долгожданная передышка окажется чересчур короткой и смазанной. Не исключено, что из-за неумелого планирования гайки придется закручивать, едва успев их ослабить. Лихорадочно захлопывать приоткрывшуюся было дверь. Отнимать у населения то, что ему только что вернули. И это станет серьезнейшим ударом по моральному духу страны.

Старый анекдот не дает ответа на вопрос: а как воспринимается возвращение козы в квартиру уже после того, как от нее с таким облечением избавились? Но у нас есть шанс узнать об этом на собственном опыте.