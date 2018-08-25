Конец "культа Каримова" в Узбекистане: СМИ запретили упоминать имя бывшего президента

Редакторам всех телеканалов, находящихся в составе подконтрольной государству Национальной телерадиокомпании Узбекистана, НТРК, запретили упоминать в эфире имя бывшего президента страны Ислама Каримова.

Об этом сообщила узбекистанская служба "Радио Свобода".

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Журналисты рассказали, что приказ о запрете упоминания Ислама Каримова пришел из аппарата нынешнего президента Шавката Мирзияева.

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Это подтвердили несколько источников "Радио Свобода", в частности главный редактор одного из каналов в составе НТРК – он отметил, что этот приказ действует уже месяц, и о нем регулярно напоминают.

Сейчас вспоминать в эфире имя Ислама Каримова – более опасно, чем имя руководителя религиозных экстремистов,

– подчеркнул информатор "Радио Свобода".

И добавил, что с начала 2018 года журналистам очень часто стали советовать, что и как говорить в эфире о Мирзияеве.

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзияев при Каримове был премьером

В НТРК эту информацию не комментировали. Впрочем, журналисты опасаются, что один "культ личности" может плавно перерасти в другой.

Напомним, в июле 2017 в Узбекистане арестовали Гульнару Каримову – дочь бывшего президента страны Ислама Каримова. Новый президент Шавкат Мирзияев при Каримове был премьером, после его смерти был назначен исполняющим обязанности президента, а в декабре 2016 года выиграл президентские выборы. К слову, Мирзияева считают сторонником России.