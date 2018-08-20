Премьер Узбекистана попал в ДТП

Автомобиль премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова попал в дорожно-транспортное происшествие недалеко от Ташкента.

Как информирует "Интерфакс" со ссылкой на узбекские СМИ, авто Арипова попало в ДТП под Ташкентом 20 августа и в результате аварии пострадал сам премьер.

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Источники в правительстве Узбекистана подтвердили факт ДТП и сразу успели заверить, что вследствие этого серьезных травм никто не получил.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в незначительное ДТП. Никто серьезно не пострадал. Глава правительства продолжает выполнять свою работу,

– уточнил собеседник агентства.

В то же время узбекские онлайн-СМИ информируют, что в момент аварии Арипов ехал со своим заместителем вице-премьером Алишером Султановым, который пострадал больше. Они передвигались на служебном автомобиле.

С легкими телесными повреждениями глава правительства Узбекистана был доставлен в больницу и сейчас его здоровью ничего не угрожает.