Прем'єр Узбекистану потрапив у ДТП

Автомобіль прем'єр-міністра Узбекистану Абдулли Аріпова потрапив у дорожньо-транспортну пригоду неподалік від Ташкента.

Як інформує "Интерфакс" з посиланням на узбецькі ЗМІ, авто Аріпова потрапило у ДТП під Ташкентом 20 серпня і внаслідок аварії постраждав сам прем’єр.

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Джерела в уряді Узбекистану підтвердили факт ДТП і одразу встигли запевнити, що внаслідок цього серйозних травм ніхто не зазнав.

Прем'єр-міністр Узбекистану Абдулла Аріпов потрапив в незначне ДТП. Ніхто серйозно не постраждав. Глава уряду продовжує виконувати свою роботу,

– уточнив співрозмовник агентства.

Водночас узбецькі онлайн-ЗМІ інформують, що в момент аварії Аріпов їхав зі своїм заступником віце-прем'єром Алішером Султановим, який постраждав більше. Вони пересувались службовим автомобілем.

З легкими тілесними ушкодженнями глава уряду Узбекистану був доставлений в лікарню і зараз його здоров'ю нічого не загрожує.