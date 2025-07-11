Специалист взаимодействия с правительством, GR-эксперт компании Truman Павел Лещенко рассказал 24 Каналу, что к нынешней Конференции было наибольшее внимание.

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Какие особенности Конференции по восстановлению Украины?

Лещенко отметил, что в прошлом году на Конференции было 60 стендов бизнесов и общественных организаций, которые представляли свои проекты, то в этом году их уже 120. Сразу была очень заметна разница с количеством людей у стенда, где надо было проходить регистрацию.

Это даже попало в новости в Италии. До 5000 регистраций верифицировано. Многие не могли попасть. Это и высокоуровневые представители, и участники из разных секторов. Все это показывает, что диалог о восстановлении Украины на повестке дня,

– отметил специалист взаимодействия с правительством.

Он продолжил, что Италия в этом смогла привнести дополнительный интерес. А также возможности для Украины.

Какие практические результаты Конференции?

По словам GR-эксперта компании Truman, отдельно от сделок между бизнесами, также объявление о 2,3 миллиардах дополнительных инвестиций гарантий для бизнеса от Еврокомиссии. Это показывает, что включается активное восстановление. Есть понимание 2 необходимых компонентов для восстановления Украины:

Безопасность – в той мере, в которой она вообще может существовать для инфраструктурных, логистических, физических бизнесов в Украине. Это механизмы гарантий, "острова безопасности". Как фактор стабильности это определено. Defence-сектор является частью программы.

Люди – есть понимание, как запустить механизм дополнительной стоимости ВВП. Хороший сигнал для того, чтобы люди возвращались и становились частью восстановления. Это второй столб, на который надо опираться вопрос восстановления и восстановления.

"Специалисты и эксперты, которые сейчас по разным причинам могли сейчас покинуть Украину, должны понимать, что они нужны", – подчеркнул Лещенко.

Как он отметил, для этого есть основания. Этот диалог есть в фокусе повестки дня.

Как менялась тема восстановления и дискуссии о восстановлении Украины?

Специалист взаимодействия с правительством сказал, что скептицизм до сих пор присутствует, но есть ощущение, что тема восстановления стала обыденной для наших партнеров. Для каждой страны в Евросоюзе есть свои вызовы. Однако экономический вопрос украинского восстановления остается или фактором потенциальных возможностей, или фактором понятной ситуации.

Я лично вижу, что такими платформами пренебрегать невозможно. Мы должны использовать все доступные инструменты, чтобы Украина оставалась в центре внимания. Этот скептицизм не стоит поддерживать в диалогах между собой, потому что украинский бизнес может быть самокритичным,

– подчеркнул GR-эксперт компании Truman.

Он добавил, что в 2022 году шоковость того, что произошло, у европейцев была больше. И вопрос восстановления фигурировал, как политический смысл. От шокового явления происходит переход к планированию и готовности того, что это точно будет актуально, и это о проектах основаны не только на грантах, а о коммерческой реализации этих проектов.