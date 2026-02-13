"Может существенно помочь": что Сибига обсуждал с китайской делегацией в Мюнхене

В Мюнхене стартовала ежегодная конференция по безопасности, на которую приезжают сотни представителей государств. Там присутствуют также президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже успел встретиться с китайской делегацией.

Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Андриана Кучер, подчеркнув, что украинская сторона действительно считает, что Китай может помочь приблизить мир в Украине. Встреча с представителями Китая, как предварительно известно, прошла успешно.

Что Сибига обсуждал с китайской делегацией в Мюнхене?

По словам ведущей, на встрече Сибиги с китайскими представителями на полях конференции в Мюнхене украинский дипломат заявил, что роль Китая очень важна для остановки войны в Украине. Украинская власть рассчитывает на сотрудничество с Пекином, который может ускорить мирные усилия и приблизить справедливый мир.

Также Сибига напомнил, что в этом году исполняется 15 лет от установления стратегического партнерства между Украиной и Китаем, а также 35 лет от начала дипломатических отношений между странами.

После встречи Сибига сказал, что Китай действительно может играть важную роль для приближения окончания войны и может существенно помочь. Он добавил, что переговоры с китайской стороной были предметными и прагматичными, а также подчеркнул, что украинская власть ценит, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины,

– подчеркнула Кучер.

Обратите внимание! Сибига подытожил результат встречи с китайской делегацией такими словами: "Российская агрессия продолжается. Ваша роль важна, чтобы остановить эту войну. Мы рассчитываем на сотрудничество, чтобы ускорить мирные усилия и приблизить справедливый, всеобъемлющий мир".

Она также отметила, что эта встреча с киатской делегацией стала третьей для Андрея Сибиги в целом и 2 на полях конференции в Мюнхене. Ведущая добавила, что после встречи украинский дипломат пригласил министра иностранных дел Китая Ван И посетить Украину и получил встречное приглашение.

Кто еще прибыл в Мюнхен?