Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-спикера Верховной Рады Елену Кондратюк.

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Делегации покинули зал во время выступления Матвиенко

В знак протеста против российской агрессии участники конференции покинули зал, из-за чего Валентина Матвиенко выступала перед почти пустой аудиторией.

Видео демарша опубликовала Елена Кондратюк, которая представляет Украину в Женеве.

Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора и поддержка народа Украины. Спасибо искренне, аж слезы на глазах – сколько коллег нас поддерживает! Мы не одни! Слава Украине!

– написала вице-спикер Верховной Рады.

Справка. Валентина Матвиенко находится под европейскими санкциями, которые поддержала Швейцария. Они запрещают ей путешествовать в страны ЕС, однако исключением является посещение международных организаций, расположенных на территории Швейцарии.

Напомним, ранее Елена Кондратюк призвала бойкотировать российских подсанкционных парламентариев на межпарламентской конференции в Женеве. По ее словам, любое совместное фото или рукопожатие с российской чиновницей – означает стать на сторону агрессора.

Участие подсанкционных российских парламентариев в конференции в Женеве осудило также МИД Украины. Представитель министерства Георгий Тихий заявил, что Матвиенко несет личную ответственность за преступление агрессии и все дальнейшие зверства после того, как публично поддержала введение российских вооруженных сил на территорию Украины.