Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віцеспікерку Верховної Ради Олену Кондратюк.

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Делегації залишили залу під час виступу Матвієнко

У знак протесту проти російської агресії учасники конференції залишили залу, через що Валентина Матвієнко виступала перед майже порожньою аудиторією.

Відео демаршу опублікувала Олена Кондратюк, яка представляє Україну в Женеві.

Я пишаюся усіма нашими партнерами і колегами! Це демарш проти агресора і підтримка народу України. Дякую щиро, аж сльози на очах – скільки колег нас підтримує! Ми не самі! Слава Україні!

– написала віцеспікерка Верховної Ради.

Довідка. Валентина Матвієнко перебуває під європейськими санкціями, які підтримала Швейцарія. Вони забороняють їй подорожувати до країн ЄС, однак винятком є відвідування міжнародних організацій, розташованих на території Швейцарії.

Нагадаємо, раніше Олена Кондратюк закликала бойкотувати російських підсанкційних парламентарів на міжпарламентській конференції у Женеві. За її словами, будь-яке спільне фото чи рукостискання з російською чиновницею – означає стати на бік агресора.

Участь підсанкційних російських парламентарів у конференції у Женеві засудило також МЗС України. Речник міністерства Георгій Тихий заявив, що Матвієнко несе особисту відповідальність за злочин агресії та всі подальші звірства після того, як публічно підтримала введення російських збройних сил на територію України.