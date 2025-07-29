Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", громадський діяч Валерій Клочок, зазначивши, що Матвієнко є частиною команди Володимира Путіна. Проте, на його думку, це надто голосно сказано, адже якщо вона побачить для себе якусь вигоду у припинені російсько-української війни, то одразу почне кричати, що кремлівський диктатор є злочинцем.

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Чому Матвієнко могли запросити до Швейцарії?

Валерій Клочок зауважив, що візит голови Ради Федерації до Швейцарії є дійсно дивним, проте не варто забувати, що це частково нейтральна країна.

Метою візиту Матвієнко до Швейцарії є розмова про те, наскільки реальною є зміна позиції Кремля щодо припинення російсько-української війни,

– припустив він.

Громадський діяч вважає, що цей візит не є чимось катастрофічним, адже Швейцарія заявила про готовність прийняти переговорну делегацію від Росії та України.

Тому ситуація зараз трішки змінилась. Інше питання, якими будуть рішення Кремля?

– додав він.

Зазначимо, в Женеві стартувала Всесвітня конференція спікерів парламентів, на яку прибула і російська делегація на чолі з Валентиною Матвієнко. В українському МЗС різко розкритикували її присутність, наголосивши на персональній відповідальності за агресію проти України. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що замість міжнародних заходів Матвієнко має постати перед трибуналом у Гаазі.