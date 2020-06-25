Животных, которых конфисковали у владельцев по решению судов, больше не будут продавать с аукционов. Домашних любимцев будут передавать в приюты или зоопарки.

Животных будут передавать в приюты и зоопарки

Кабмин одобрил соответствующее постановление Минюста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в фейсбуке.

Читайте также Судьба Торы: что сейчас с собакой, которую Минюст продавал на аукционе

Коты и собаки, а также другие любимцы будут попадать в учреждения для содержания. Также больше не будут лотами на аукционах и дикие животные.

Ранее конфискованную у владельца животного, в частности, за ненадлежащее к ней отношение, продавали с аукциона.

Часто животных за копейки выкупал предыдущий владелец (который с нем неподобающе вел себя до этого). А даже если животное доставалась кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благополучии животного речь не шла,

– сообщил министр юстиции Денис Малюська.

В профильном ведомстве отметили, что в настоящее время на продажу с аукционов ждали три льва, шесть медведей, несколько питонов и собака. Как ранее отмечал министр юстиции, этих животных уже готовы взять несколько зоопарков и обеспечить им хорошие условия содержания.