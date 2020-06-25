Тварин, яких конфіскували у власників за рішенням судів, більше не продаватимуть з аукціонів. Домашніх улюбленців передаватимуть у притулки або зоопарки.

Тварин передаватимуть у притулки та зоопарки

Кабмін схвалив відповідну постанову Мін'юсту. Про це повідомляє пресслужба відомства у фейсбуці.

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Коти та собаки, а також інші улюбленці потраплятимуть в установи для утримання. Також більше не будуть лотами на аукціонах і дикі тварини.

Раніше конфісковану у власника тварину, зокрема, за неналежне до неї ставлення, продавали з аукціону.

Часто тварину за копійки викуповував попередній власник (який з нею неналежно поводився до цього). А навіть якщо тварина діставалася комусь іншому, то критерієм відбору такого нового власника була лише готовність заплатити найбільшу суму. Про добробут тварини мова не йшла,

– повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

У профільному відомстві зазначили, що наразі на продаж з аукціонів чекали три леви, шість ведмедів, кілька пітонів та собака. Як раніше зазначав міністр юстиції, цих тварин уже готові взяти кілька зоопарків і забезпечити їм гарні умови утримання.