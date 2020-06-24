Собака на прізвисько Тора таки знайшла свого господаря. Раніше конфіскованого пса хотіли придбати за 11 тисяч гривень на аукціоні, однак невідомий покупець відмовився вносити гроші.

Згодом Тору придбала заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць за 500 гривень, повідомляє ТСН.

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Що відомо про Тору

Тора – це п'ятирічний пітбультер'єр, що раніше жив у містечку Лиман Донецької області.

Собака покусала декількох людей, тому Міністерство юстиції забрало його у господаря та виставило на аукціоні.

Лот оцінили у 112 гривень. Зрештою, доторгувалися до 11 тисяч. Однак невідомий покупець відмовився вносити гроші.

Перший господар пітбуля Костянтин розповів, що 5 років тому цуценя йому подарував знайомий. Він запевнив, що свого пса він виховував. Щоправда, гуляти Тору виводили раз на день.

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Нова доля собаки

Валерія Коломієць пояснила, що в аукціоні взяла участь, щоби спробувати покласти край галасу в інтернеті. Але заступниця міністра юстиції зізнається, що Тора в її домі не житиме. Таку відповідальність чиновниця взяти на себе не може, тому збирається віддати її на державну службу – до в'язниці.

Зараз я вже звернулась до колеги, яка займається пенітенціарною системою, і вони зараз шукають в себе, куди ми можемо відправити цього собаку,

– розповіла Коломієць.

Тора, ймовірно, стане останньою собакою, яку продали через аукціон. Її історія змусила чиновників переглянути законодавство. Тож, вже 25 червня, Кабмін має ухвалити постанову, згідно з якою тварин, за якими погано дбають господарі, віддаватимуть безкоштовно у спеціальні притулки або кінологам.

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