Скандал з продажем собаки на аукціоні: чому Мін'юст відбирає тварин у їхніх власників

Глава міністерства юстиції Денис Малюська 21 травня заперечив інформацію про продаж собаки за борги. Мовиться про аукціони арештованого майна СЕТАМ.

За словами міністра, собаку конфіскували в її господаря за рішенням Краснолиманського міського суду. Все через те, що пес покусав перехожих. Про це Денис Малюська розповів на своїй фейсбук-сторінці.

До теми Час згадати скандал із нардепом і пенсіонеркою: Мін'юст продає собак за борги господарів

Як Малюська пояснює історію з продажем собаки на аукціоні

Він переконує, що мовилось не про продаж собаки за борги. Малюська пообіцяв, що якщо не з'являться нові господарі для собаки, то викупить його сам. А згодом віддасть на перевиховання та навчання.

Розумію, що в багатьох відклалася в голові необдумана теза депутата про продаж собак для оплати комунальних послуг. Реалії життя ж дещо складніші,

– каже міністр.

Глава Мін'юсту додав, що незабаром на аукціоні може з'явитися лот з трьома левами (Річчі, Вітольд, Багіра) і п'ятьма ведмедями (Балу, Маша, Анна, Потап і Тимоша).

Зверніть увагу! В лютому депутат Євген Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи", аби жінка змогла заплатити за комуналку. Втім з'ясувалось, що собака жінки – дворовий пес, а за газ вона платить 300 гривень. Суспільство обурила пропозиція нардепа. Це породило багато мемів. Найпопулярніші з них ми читайте в матеріалі за посиланням.

Чому держава відбирає тварин у їхніх власників?

Міністерство справді на виконання рішень судів зобов'язане відбирати тварин у їхніх власників.

Часто це йде на користь тваринам, яких забирають через неналежне утримання.

Іноді тварин забирають за борги. Водночас у міністерстві уточнююють, що як правило мовиться про свійських тварин, які мають вартість.

Якщо тварина є домашнім улюбленцем, її дешево викуповують назад власники через родичів або близьких.

Що відомо про СЕТАМ і чим воно займається? Це держпідприємство, створене Мін'юстом. Воно сприяє примусовому виконанню рішень судів та інших органів. На цій платформі проводять аукціони на арештоване майно. З початку функціонування системи з 2015 року тут реалізували 44 тисячі лотів на загальну вартість близько 10 мільярдів гривень.



З квітня 2020 року держпідприємство "Система електронних торгів арештованим майном" Міністерства юстиції розпочало оприлюднювати інформацію про учасників та переможців торгів арештованим майном.