Час згадати скандал із нардепом і пенсіонеркою: Мін'юст продає собак за борги господарів

У системі електронних торгів СЕТАМ виставили на продаж собак. Вони є арештованим майном господарів за борги. Одразу ж нагадується вже призабутий мем про депутата від "Слуги народу" Євгенія Брагаря, який пропонував пенсіонерці продати свого собаку, щоб розрахуватися за борги.

На 25 травня призначено торги за вівчарку вартістю 1 300 гривень, пише УНІАН з посиланням на сайт Мін'юсту СЕТАМ.

Нагадаємо Нардеп від "Слуги народу" запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб вистачило на комуналку

А от піт-бультер'єра з Донецької області, торги щодо якого призначені на 22 травня, оцінили лише у 112 гривень.



Пес всього за 112 гривень / Скриншот з сайту СЕТАМ

У Хмельницькій області з торгів на початку травня намагалися продати східноєвропейську вівчарку, яку було "арештовано" як майно власника. Собаку оцінили у 1950 гривень. Однак, торг не склався, адже учасник не вніс гарантованого платежу.

Менше нині просять за німецьку вівчарку з Одещини – усього 500 гривень.

Що таке СЕТАМ? Це державне підприємство, створене Міністерством юстиції України. Воно сприяє примусовому виконанню рішень судів та інших органів. На цій платормі проводять аукціони на арештоване майно. З початку функціонування системи від 2015 року в СЕТАМІ реалізували 44 тисячі лотів на загальну вартість майже 10 мільярдів гривень.

Скандал із Брагарем

На початку лютого народний депутат від партії "Слуга народу" Євгеній Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи", аби вона могла заплатити за комуналку. Виявилося, що собака цієї літньої пані – звичайний дворовий пес, а за газ вона платить 300 гривень.

Тоді громадськість обурила така цінична заява нардепа, і породила велику кількість мемів. Найпопуляірніші з них ми зібрали у матеріалі за посиланням.