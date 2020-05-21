Время вспомнить скандал с нардепом и пенсионеркой: Минюст продает собак за долги хозяев

В системе электронных торгов СЕТАМ выставили на продажу собак. Они являются арестованным имуществом хозяев за долги. Сразу же напоминается уже подзабытый мем о депутате от "Слуги народа" Евгения Брагаре, который предлагал пенсионерке продать свою собаку, чтобы рассчитаться за долги.

На 25 мая назначены торги по овчарке стоимостью 1300 гривен, пишет УНИАН со ссылкой на сайт Минюста СЕТАМ.

Напомним Нардеп от "Слуги народа" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы хватило на коммуналку

А вот пит-бультерьера из Донецкой области, торги по которому назначены на 22 мая, оценили лишь в 112 гривен.



Пес всего за 112 гривен / Скриншот с сайта СЕТАМ

В Хмельницкой области на торгах в начале мая пытались продать восточноевропейскую овчарку, которая была "арестована" как имущество владельца. Собаку оценили в 1950 гривен. Однако, торг не состоялся, так как участник не внес гарантированного платежа.

Меньше сейчас просят за немецкую овчарку из Одесской области – всего 500 гривен.

Что такое СЕТАМ?

Это государственное предприятие, созданное Министерством юстиции Украины. Оно способствует принудительному исполнению решений судов и других органов. На этой платформе проводят аукционы с арестованным имуществом. С начала функционирования системы с 2015 года в СЕТАМ реализовали 44 тысячи лотов на общую сумму почти 10 миллиардов гривен.

Скандал с Брагарем

В начале февраля народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы она могла заплатить за коммуналку. Оказалось, что собака у этой пожилой дамы – обычный дворовый пес, а за газ она платит 300 гривен.

Тогда общественность возмутила такое цинична заявление нардепа и породило большое количество мемов. Самые популярные из них мы собрали в материале по ссылке.