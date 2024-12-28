Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и France 24.

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Талибы атаковали территорию Пакистана

В заявлении афганского министерства обороны не указано, что была обстреляна территория Пакистана, но указано, что удары были нанесены вне "гипотетической линии". Такое выражение талибы используют для обозначения границы с Пакистаном, которую они давно оспаривали.

Несколько пунктов за гипотетической линией, которые служили центрами и укрытиями для злоумышленников и их сторонников, которые организовывали и координировали атаки в Афганистане, были обстреляны в ответ с юго-восточного направления страны,

– говорится в сообщении.

Представитель министерства Енаятулла Ховаразми, отвечая на вопрос, идет ли речь об обстреле именно Пакистана, отметил, что афганская сторона не считает эти территории пакистанскими.

"Мы не считаем это территорией Пакистана, но она была с другой стороны гипотетической линии", – сказал он.

Справка! В течение десятилетий Афганистан постоянно оспаривает "Линию Дюранда" – границу, установленную британскими колониальными властями в 19 веке, которая пересекает горный и часто беззаконный регион племен между современными Афганистаном и Пакистаном. Длина этой линии составляет почти 2 670 километров.

Ранее пакистанская авиация обстреляла Афганистан

Представитель правительства Талибана Забихуллах Муджахид заявил 24 декабря, что Пакистан обстрелял четыре района в районе Бармал в восточной провинции Пактика в Афганистане. Маджухид также отметил, что количество погибших составило 46 человек, большинство из которых были женщинами и детьми.

Заместитель представителя правительства Хамдулла Фитрат заявил, что погибшие во время ударов были беженцами. В Талибане также сказал, что Афганистан не оставит эти удары без ответа.

В то же время высокопоставленный представитель службы безопасности Пакистана, пожелавший остаться анонимным, рассказал журналистам, что удары были нацелены на "хранилища террористов в Афганистане", и были нанесены с использованием реактивных самолетов и беспилотников.

Стоит отметить, что этот удар произошел незадолго после того, как пакистанские талибы, известные как "Техрик-е-Талибан Пакистан" и разделяющие общую идеологию со своими афганскими коллегами, заявили о нападении на армейскую заставу вблизи границы с Афганистаном. В результате этого, по данным пакистанской разведки, погибло 16 солдат.