Но если взглянуть на ситуацию шире, то становится очевидно, что связь является прямой. Такое мнение в видеоблоге "Теории заговора" высказал Алексей Печий.

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Взаимосвязь между агрессией России и Китая

Чтобы осознать это, стоит проследить взаимосвязь между актами российской агрессии и китайскими военными атаками.

Конфликт между Китаем и Тайванем – почти зеркальное изображение российско-украинской войны,

– отметил Печий.

Печий: Китай имеет такие же методы подавления, как и Россия

Китай уже много лет пытается запугать правительство Тайваня не только военными нападками. Как рассказал журналист, государство использовало те же методы подавления, что и Россия в отношении Украины:

запугивание огромными войсками в Тайваньском проливе, вплоть до блокирования водного коридора;

кибератаки;

недопуск туристов на остров;

запрет иностранным авиакомпаниям сажать в Тайване самолеты и торговые войны.

Полный выпуск видеоблога "Теории заговора": смотрите видео