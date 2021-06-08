Но если взглянуть на ситуацию шире, то становится очевидно, что связь является прямой. Такое мнение в видеоблоге "Теории заговора" высказал Алексей Печий.
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Взаимосвязь между агрессией России и Китая
Чтобы осознать это, стоит проследить взаимосвязь между актами российской агрессии и китайскими военными атаками.
Конфликт между Китаем и Тайванем – почти зеркальное изображение российско-украинской войны,
– отметил Печий.
Печий: Китай имеет такие же методы подавления, как и Россия
Китай уже много лет пытается запугать правительство Тайваня не только военными нападками. Как рассказал журналист, государство использовало те же методы подавления, что и Россия в отношении Украины:
- запугивание огромными войсками в Тайваньском проливе, вплоть до блокирования водного коридора;
- кибератаки;
- недопуск туристов на остров;
- запрет иностранным авиакомпаниям сажать в Тайване самолеты и торговые войны.
Полный выпуск видеоблога "Теории заговора": смотрите видео