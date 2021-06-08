Але якщо поглянути на ситуацію ширше, то стає очевидно, що зв'язок є прямим. Таку думку у відеоблозі "Теории заговора" висловив Олексій Печій.
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Взаємозв'язок між агресією Росії і Китаї
Щоб усвідомити це, варто простежити взаємозв'язок між актами російської агресії і китайськими військовими атаками.
Конфлікт між Китаєм і Тайванем – майже дзеркальне зображення російсько-української війни,
– зазначив Печій.
Печій: Китай має такі ж методи придушення, як і Росія
Китай вже багато років намагається залякати уряд Тайваню не тільки військовими нападками. Як розповів журналіст, держава використовувала ті ж методи удушення, що і Росія щодо України:
- залякування величезними військами в Тайванській протоці, аж до блокування водного коридору;
- кібератаки;
- недопуск туристів на острів;
- заборона іноземним авіакомпаніям садити в Тайвані літаки і торгові війни.
Повний випуск відеоблогу "Теории заговора": дивіться відео