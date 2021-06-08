Но следит за атаками Кремля не только Запад, но и Китай, который, в отличии от ЕС и США делает выводы, грозящие безопасности во всем мире. О почти зеркальном отражении российско-украинской войны, конфликте между Китаем и Тайванем. А также о том, как безнаказанность Кремля только подстрекает Китай к военной реализации своих геополитических амбиций – в видеоблоге.

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Казалось бы, какая вообще может быть связь между агрессией Кремля против Украины и обострениями в затяжном конфликте между Китаем и Тайванем, куда уже втянуты и США?

На первый взгляд, никакой, но если посмотреть на ситуацию шире, то становится очевидно – связь самая что ни на есть прямая.

Чтобы осознать это, стоит проследить взаимосвязь между актами российской агрессии и китайскими военными выпадами. В конце марта – начале апреля Путин начал резко увеличивать количество российских военных на границе с Украиной и в Крыму.

Его послание было ясным: любые подвижки Украины в сторону ЕС и НАТО не соответствуют прихотям Москвы, а значит он будет и дальше угрожать нашей безопасности.

Конфликт между Китаем и Тайванем

И вот пока на Западе около двух недель решали чем же ответить Путину, его коллега китайский автократ Си Цзиньпин, 13 апреля, направляет 25 истребителей и бомбардировщиков с ядерными боеголовками в воздушную зону Тайваня.

Здесь позволю себе отступление. Китай просто не видит существования "единого Китая" без контроля за Тайванем, который более 70 лет де-факто управляется независимо от Китая и имеет довольно развитую демократию. Китай рассматривает Тайвань как свою отколовшуюся провинцию, а потому китайские коммунисты намерены вернуть ее, в том числе с применением силы.



Конфликт между Китаем и Тайванем / Фото AFP

Лидеры Тайваня, в свою очередь утверждают, что остров является суверенным государством с собственной конституцией, лидерами и вооруженными силами в 300 тысяч военных. Мировое сообщество уже многие годы пытается закрепить этот статус-кво, даже если правовой статус Тайваня будет оставаться неопределенным.

Все ради мира в регионе. Но Тайвань от претензий на полную, в том числе и правовую, независимость не отказывается.

Китай уже многие годы пытается запугать правительство Тайваня не только военными нападками. Цель – измотать Тайвань и побудить жителей острова сделать вывод, что их лучший вариант – объединение с Китаем.

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Благодаря китайской пропаганде, многие годы правительство Тайваня было изолировано от всего мира, его исключили из ООН, тогда же было установлено негласное правило - никто из мировых лидеров не общается с правителями Тайваня без одобрения Пекина.

В Китая такие же методы удушения, как в России

Кроме того, Китай использовал ровно те же методы удушения, что и Россия в адрес Украины:

запугивание огромными войсками в Тайваньском проливе, вплоть до блокирования водного коридора;

кибератаки;

недопуск туристов на остров;

запрет иностранным авиакомпаниям сажать в Тайване самолеты и торговые войны.

США главный партнер Тайваня и Украины

Все ради одной цели – поработить страну и доказать всему миру её несостоятельность. Именно потому имперские амбиции России в отношении Украины и амбиции Китая в адрес Тайваня можно сравнивать и проводить параллели. К тому же у Тайваня, как и Украины, главный партнер – это США.

Китай намеренно подталкивает Россию на войны

Но вернемся к недавней провокации России на границе с Украиной и тому, как подобные выходки Кремля выгодны Китаю. В одном из предыдущих выпусков я говорил, что Китай намеренно подталкивает Россию на войны. Ведь это идеальный механизм проверки реакции Запада, в частности США, на военную агрессию.



Китай подталкивает Россию на войны / Фото Росконгресс

Китайские истребители над Тайванем не первый случай, когда Пекин проявлял агрессию сразу же после слабого ответа Запада на агрессию российскую. Российский бандитизм однажды подорвал главным постулат международной системы после Второй Мировой войны – никакой военной силы для решения споров.

Но в последние годы Запад неоднократно соглашался с тем, что сильнейший может перекраивать карту мира.

В 2008 году, после того как Кремль добивается не предоставления ПДЧ в НАТО для Украины и Грузии, Россия вторгается в Грузию и оккупирует Абхазию и Южную Осетию. Ответ Запада – обеспокоенность.

Для Китая это прецедент, который имел последствия – уже через 2 года Пекин начинает кампанию по освоению земель в Южно-Китайском море. Проще говоря, Китай начинает возводить военные острова в море, игнорируя обеспокоенность Запада и угрожая сразу нескольким странам:

Филиппинам;

Малайзии;

Вьетнаму.

В 2014 году Россия оккупирует украинский Крым и часть Донбасса. За время войны переселенцами становятся более 2 миллионов человек и только официально погибает около 15 тысяч украинцев.

Ответ Запада – обеспокоенность и санкции. В 2015 году Путин наращивает свое военное присутствие в Сирии и превращает страну в тотальную зону боевых действий и нищеты. Ответ – обеспокоенность.

Китай сделал выводы

Китай делает выводы и уже в 2020 бесцеремонно атакует патруль индийской армии в Гималаях вдоль спорной границы и убивает 20 индийских солдат. Таким образом пытаясь расширить свою зону влияния. Как видим каждая агрессивная атака Кремля доказывает Пекину – в XXI веке силой можно устанавливать свои правила.

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Китай, благодаря агрессивной риторике России, хорошо уяснил итоговый посыл: сила превыше всего, и ее преобладание поможет обеспечить достижение политических целей. И даже могущественный Запад сегодня не способен это остановить.

Но также в Китае понимают – когда-то терпению Запада придет конец. И чтобы не прочувствовать это на себе, Пекин, банально, толкает Кремль на агрессию, чтобы прощупать реакцию.

Реакция Запада на атаки

Урок вялой реакции Запада на атаки России на Украину, убеждает Си Цзиньпина в том, что США могут и не вмешиваться в потенциальную войну за Тайвань. А как мы помним, Пекин решительно настроен оккупировать остров именно военными методами.



Си Цзиньпин / Фото EPA

Потому ЕС и США сегодня имеют шанс в Украине продемонстрировать свою приверженность существующему международному порядку и тем самым сдержать двух агрессоров еще до того как это перерастет в новую мировую войну. На носу целая неделя судьбоносных встреч:

саммит G7;

саммит НАТО;

саммит США и ЕС;

встреча Байдена и Путина.

От этих встреч очень многое зависит, не только в Украине, но и в китайской зоне влияния. Статус основного союзника США вне блока НАТО для Украины, поставки вооружения, большее присутствие войск альянса на границах Украины и в Черном море – это то, что может сбить пыл не только с Москвы, но и с Пекина. И это сильно поможет США в конфронтации с Китаем.

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Противостояние и победа над российской агрессией в Украине – это не только защита украинцев, это возвращение того статуса-кво, когда споры по всему миру решаются не оружием и запугиванием, а политическими дебатами. И Запад должен это усвоить, пока не стало слишком поздно и агрессоры не слетели с катушек.