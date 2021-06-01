С одной стороны они ослабляют санкции против Кремля, а с другой – создают новые рычаги давления. Как Запад пытается приручить Путина и не пустить его в объятия Пекина, какую роль сыграет "Северный поток-2" и какое место в этой истории занимает Украина – далее в блоге.

Попередній випуск Свавілля диктаторів: Лукашенко захопив літак з Протасевичем з подачі Путіна

Сегодня США оказались на своеобразном перепутье – как бороться с возрастающей мощью Китая и не выпустить из поля зрения агрессивное поведение России. Ведь последнее чревато полным взятием Москвы под контроль Пекина, тогда Вашингтон окончательно может проиграть в регионе.

Потому, исходя из последних действий Белого дома, очевидно, что у Байдена решили попытаться насильно переманить Путина на свою сторону.

У Байдена решили "выкручивать руки" Путину

В идеале США очень хотелось бы видеть в России полностью демократическое правительство, более проамериканское, чем прокитайское. Но очевидно, что просто так, после 20 лет правления клептократа, это сделать невозможно. Потому в Вашингтоне решились на сложную операцию по принуждению Путина к более прозападной позиции и отказу от союза с Китаем.

Но все же мы понимаем, что добровольно Путин никогда на это не пойдет, для него более приемлемо быть вассалом Си Цзиньпина, чем примкнуть к Западу и в один миг разрушить всю свою многолетнюю политику строящуюся на антизападной борьбе.



Путин встретится с Байденом 16 июня / Фото Getty Images

Потому у Байдена решили "выкручивать Путину руки" и делать всё, чтобы союзничество с Западом для Путина стало единственным выходом.

Если хотите, называйте это банальным шантажом.

И сейчас по пунктам предлагаю разобраться, что же Байден может предложить Путину, и что от него потребовать.

Полный выпуск видеоблога "Теории заговора": смотрите видео

Ловушки для Путина

Со стороны это конечно кажется заигрыванием с кремлевским режимом, но все последние действия и ЕС и США говорят о том, что на встрече с Байденом в Женеве, Путину готовят массу ловушек, из которых будет сложно выпутаться. И кричать о предательстве Украины еще рано.

• Итак, самый больной для Украины вопрос – "Северный поток-2".

Напомню! Накануне в администрации Байдена решили отменить ряд санкций против российской трубы и признали, что всё же её могут достроить.

В Кремле, конечно же, начали ликовать, совсем не понимая, что этот маневр больше связан с Китаем, нежели с Россией. И частичная отмена санкций – совсем не значит запуск трубы.

На сегодня около 120 европейских компаний хотя бы частично были задействованы в возведении "Северного потока-2", но вот накануне в Белом доме решили ввести новые санкции только против небольшого количества именно российских компаний.

Важливо Путін заплатить високу ціну за агресію проти України, – Піонтковський про зустріч з Байденом

В Вашингтоне публично признали, что снятие санкций с европейцев – это шаг для создания единого фронта против глобального вызова со стороны Китая. в Белом доме его называют "коалицией демократий", а без Германии и ряда европейских стран такая коалиция невозможна.

И как бы мы это не отрицали, но Европа готова покупать российский газ для расширения своего производства во всех сферах, которые становятся все более неконкурентными с китайскими. Потому здесь интересы США и ЕС совпали, а потому снятие санкций с "Северного потока-2" – это шаг навстречу друг другу.

"Газовая игла" Кремля

Но, это совсем не значит, что Запад готов подсесть на "газовую иглу" Кремля и бросить Украину. Нет. Наоборот такая ситуация только помогает Вашингтону взять лидерство в Европе еще больше – ЕС и так включила "Северный поток-2" в энергетический пакет, который регулирует конкуренцию в поставках газа. То есть стать монополистом России, в теории, не удасться.

Вашингтон может стать своеобразным арбитром, который вливает инвестиции для строительства новых источников поставки газа и защищает украинскую ГТС. Таким образом не пуская Китай на европейский континент и регулируя европейский энергетический рынок.

Но это будет работать только в том случае, если "Северный поток-2" вообще запустят. Так как в самой Германии уже в сентябре победу на выборах в Бундестаг могут получить зеленые и тогда российскую трубу, даже достроенную, могут просто заморозить. Потому можно констатировать, что этот вопрос до сих пор остается не решенным и его будущее зависит от того, пойдет ли Путин на сделку с Байденом.

Что будет на встрече

Но такая тактическая коалиция ЕС и США уже дала свои плоды. До сегодня, не всегда сговорчивая Европа, вдруг выступила за создание проекта совместной с США борьбы против России. Символично, что голосовать за этот проект будут 15 июня, ровно за день до встречи Путина и Байдена в Женеве.

Потому на встрече, очевидно, Байден начнет с явной поблажки Кремлю – возможности достроить газовую трубу. Мол, видишь какие мы сговорчивые, давай и ты иди на встречу.



Байден даст поблажку Путину / Фото Getty Images

Кроме того, Путину могут предложить вовлечение России в сразу несколько программ – по борьбе с распространением ядерного вооружения, в частности подключить Кремль к иранской ядерной сделке, и по борьбе с пандемией коронавируса.

Кроме того, Вашингтон может предложить определенные компромиссы в Сирии, Мьянме и Венесуэле, а еще – смягчить общую стратегию Запада по борьбе с Кремлем.

ЕС и США отдають Кремлю Белорусь

В добавок и ЕС и США уже делают вид, что отдают на откуп Путину Лукашенко со всей Белорусью. Ведь Запад уже не пытается сделать из батьки адекватного президента – после захвата самолета лукашенковским режимом, Запад уже заморозил несколько миллиардов долларов инвестиций, закрыл небо и готов полностью обрубить Беларуси все торговые связи с Европой.

Конечно это отбрасывает белорусский режим в лапы Путина. И Запад, якобы может на это согласится.

Но Путин может очень скоро понять, насколько дорого ему эта авантюра без западных денег может обойтись. Но это будет потом, а сейчас он будет только ликовать от этой маленькой победы.

Для чего это делают

Всё это – задабривание кремлевского диктатора и по всем этим пунктам Путин, на первый взгляд, только выигрывает. Но в противовес США выставит и ряд требований. Например, деоккупация украинских территорий и освобождение Навального.

То есть Байден ставит Путина перед выбором:

или ты не сотрудничаешь с Пекином;

или как минимум не мешаешься под ногами в борьбе Запада и Китая, но получаешь взамен потенциально выгодное положение в геополитическом измерении и становишься менее токсичным;

или ты дружишь с Пекином, но становишься полностью отрезанным от остального мира и на этом любой диалог прекращается.

Пока все, что в Кремле видят как собственные маленькие победы – в Вашингтоне воспринимают как пазлы большой сложной операции по принуждению Кремля к союзничеству с Западом. Пусть даже не вполне осознанному. Россию просто пытаются использовать как инструмент давления на Китай.

Варто прочитати Путін бачить себе "смотрящим" за районом, а Байдена "рішалою", – Піонтковський

И если Джо Байдену удастся выкрутить Путину руки, Украина может выйти в победителях, вернув хотя бы частично свои территории и не пострадав от достройки "Северного потока-2". Но для этого нужно напрячься и украинским дипломатам, чтобы о нас не договаривались без нашего ведома.

В заключение скажу – не стоит рассматривать частные геополитические эпизоды по отдельности и видеть в них зраду, важно складывать их в общий пазл и находить в нем своё место под солнцем. Увы, но таковы реалии.