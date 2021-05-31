Можливо, глава Кремля дотиснув на європейців, але щодо Америки так не можна сказати. Таку думку у програмі "Між іншим" висловив російський політолог Андрій Піонтковський.

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Чому насправді Байден їде до Путіна

За його словами, на зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з українським керівництвом підкреслили, що підготовка саміту Путіна і Байдена проходитиме в чесній координації між Україною і США.

Путін бачить себе "смотрящим" за районом, за пострадянською територією. І тут до нього приїжджає "рішалово" (Байден – 24 канал) з сусіднього кварталу і вони за спиною менших гравців обговорюватимуть якісь питання,

– зазначив Піонтковський.

Він зауважив, що США інакше бачать цю ситуацію. Байден повідомив, чому він їде до Путіна – максимально правдиво і дохідливо пояснити йому, яку велику ціну він заплатить у випадку агресії щодо України.

"Байден їде не як "рішалово" до "смотрящого", а як лідер вільного світу. Це та позиція, якої не вистачало Америці за Трампа (Дональда – 24 канал)", – сказав публіцист.

Він наголосив, що одним із пріоритетів зовнішньої політики Байдена є відновити трансатлантичну єдність, яку підірвав колишній президент Трамп.

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"Пас" Байдена щодо "Північного потоку-2", який так не сподобався багатьом людям, це не жест у сторону Путіна, а жест у сторону Меркель (Ангели – 24 канал) і загалом Німеччини", – також наголосив Піонтковський.

Нагадаємо! Байден заявив, що США не впроваджуватимуть санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Президент України Володимир Зеленський вважає, що таке рішення буде особистим програшом Байдена.

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