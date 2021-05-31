Можливо, глава Кремля дотиснув на європейців, але щодо Америки так не можна сказати. Таку думку у програмі "Між іншим" висловив російський політолог Андрій Піонтковський.
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Чому насправді Байден їде до Путіна
За його словами, на зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з українським керівництвом підкреслили, що підготовка саміту Путіна і Байдена проходитиме в чесній координації між Україною і США.
Путін бачить себе "смотрящим" за районом, за пострадянською територією. І тут до нього приїжджає "рішалово" (Байден – 24 канал) з сусіднього кварталу і вони за спиною менших гравців обговорюватимуть якісь питання,
– зазначив Піонтковський.
Він зауважив, що США інакше бачать цю ситуацію. Байден повідомив, чому він їде до Путіна – максимально правдиво і дохідливо пояснити йому, яку велику ціну він заплатить у випадку агресії щодо України.
"Байден їде не як "рішалово" до "смотрящого", а як лідер вільного світу. Це та позиція, якої не вистачало Америці за Трампа (Дональда – 24 канал)", – сказав публіцист.
Він наголосив, що одним із пріоритетів зовнішньої політики Байдена є відновити трансатлантичну єдність, яку підірвав колишній президент Трамп.
Дії Байдена щодо газопроводу – жест у сторону Меркель
"Пас" Байдена щодо "Північного потоку-2", який так не сподобався багатьом людям, це не жест у сторону Путіна, а жест у сторону Меркель (Ангели – 24 канал) і загалом Німеччини", – також наголосив Піонтковський.
Піонтковський сказав мету зустрічі Байдена і Путіна: дивіться відео
Зустріч Путіна і Байдена: що відомо
- У квітні 2021 року Байден запропонував Путіну зустрітись на нейтральній території.
- Наразі відомо, що зустріч відбудеться в Женеві 16 червня.
- За словами Байдена, насамперед під час розмови обговорять порушення прав людини в Росії.
- Речниця Білого Дому Джен Псакі повідомила, що президенти поговорять і про Україну.