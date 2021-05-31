Експосол України у США Валерій Чалий заявив, що в американському порядку денному є питання деокупації Криму. Однак є й інші теми, які є викликом для безпеки США в Чорному морі.

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Україні потрібна підтримка США

За словами Чалого, Байден і Путін навряд чи обговорюватимуть кроки для деокупації Криму. Однак він зазначив, що Україні найближчим часом необхідна підтримка США для повернення українських територій.

Очікувати, що на цій зустрічі будуть розв'язувати питання миру й що після цього Росія виведе своїх найманців і техніку – я б так оптимістично не дивися на цю ситуацію,

– наголосив експосол України у США.

Якими є позиції країн

Чалий зауважив, що російська сторона, готуючись до зустрічі, йде на підвищення ставок, аби підсилити свої переговорні позиції. Як він зазначив, Кремль прагне бути на рівні зі США, аби переговори виглядали так, ніби 2 країни вирішують долю світу.

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Втім, на думку експосла, у США зовсім інша позиція щодо зустрічі глав держав. Чалий припустив, що об'єднати їх буде складно.

"США не хочуть якихось несподіваних кроків від Росії, яка є ядерною державою і може призвести до дестабілізації світового порядку регіональної безпеки", – припустив Чалий.

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