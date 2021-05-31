Экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в американской повестке дня есть вопросы деоккупации Крыма. Однако есть и другие темы, которые являются вызовом для безопасности США в Черном море.

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Украине нужна поддержка США

По словам Чалого, Байден и Путин вряд ли будут обсуждать шаги для деоккупации Крыма. Однако он отметил, что Украине в ближайшее время необходима поддержка США для возвращения украинских территорий.

Ожидать, что на этой встрече будут решать вопросы мира и что после этого Россия выведет своих наемников и технику – я бы так оптимистично не смотрел на эту ситуацию,

– подчеркнул бывший посол Украины в США.

Каковы позиции стран

Чалый отметил, что российская сторона, готовясь к встрече, идет на повышение ставок, чтобы усилить свои переговорные позиции. Как он отметил, Кремль стремится быть на уровне с США, чтобы переговоры выглядели так, будто 2 страны решают судьбу мира.

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Впрочем, по мнению экс-посла, у США совсем другая позиция по встрече глав государств. Чалый предположил, что объединить их будет сложно.

"США не хотят каких-то неожиданных шагов от России, которая является ядерной державой и может привести к дестабилизации мирового порядка региональной безопасности", – сказал Чалый.

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