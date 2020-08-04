Стычки на российско-казахстанской границе вспыхнули из-за желания мигрантов из Узбекистана и Таджикистана попасть домой. Уставшие месяцами ожидания люди пытаются прорваться через границу.

В последние месяцы край Самарской области стал пристанищем для сотни мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. С начала пандемии коронавируса они пытались попасть домой. Однако Казахстан закрыл границы и отказывается принять мигрантов, сообщает телеграмм-канал Mash.

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Мигранты месяцами жили в степи

В отчаянии люди разбили лагерь прямо среди степи неподалеку от границы. Несколько месяцев они провели в импровизированных домах. Сейчас мигранты пытаются пройти через российских пограничников, это и стало причиной столкновений.

Стычки на российско-казахстанской границе: видео

Когда откроется граница

В интервью для "Forbes Казахстан" исполнительный директор "Уральской ассоциации туризма" Михаил Мальцев рассказал, что Россия откроет границы с Казахстаном не ранее октября.

Реакция МИД Узбекистана

Ранее в Министерстве иностранных дел Узбекистана опубликовали официальное обращение к своим гражданам. Дипломаты призвали мигрантов не верить мошенникам, которые предоставляют услуги пересечения границы". Также В МИД отметили, что скопление людей на границе создает риск новой вспышки COVID-19.