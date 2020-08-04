Сутички на російсько-казахстанському кордоні спалахнули через бажання мігрантів з Узбекистану й Таджикистану потрапити додому. Втомлені місяцями чекання люди намагаються прорватися через кордон.

В останні місяці край Самарської області став притулком для сотні мігрантів з Узбекистану і Таджикистану. Від початку пандемії коронавірусу вони намагалися потрапити додому. Однак Казахстан закрив кордони і відмовляється прийняти мігрантів, повідомляє телеграм-канал Mash.

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Мігранти місяцями жили у степу

У відчаї люди розбили табір просто серед степу неподалік від кордону. Декілька місяців вони провели в імпровізованих домівках. Зараз мігранти намагаються пройти через російських прикордонників, це і стало причиною сутичок.

Сутички на російсько-казахстанському кордоні: відео

Коли відкриється кордон

В інтерв'ю для "Forbes Казахстан" виконавчий директор "Уральської асоціації туризму" Михаїл Мальцев розповів, що Росія відкриє кордони з Казахстаном не раніше жовтня.

Реакція МЗС Узбекистану

Раніше у Міністерстві закордонних справ Узбекистану опублікували офіційне звернення до своїх громадян. Дипломати закликали мігрантів не вірити шахраям, які надають "послуги з перетину кордону". Також у МЗС наголосили, що скупчення людей на кордоні створює ризик нового спалаху COVID-19.